Governo de SP anuncia R$ 500 milhões para retomada do turismo no litoral norte

O Governo de São Paulo anunciou na tarde desta terça (28) uma linha de crédito de R$ 500 milhões para ajudar na recuperação da infraestrutura e nos negócios no litoral norte do estado, afetado por fortes chuvas no Carnaval.

O financiamento faz parte de um conjunto de ações para a retomada do turismo na região apresentado pelo governo estadual e representantes das prefeituras de Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Bertioga e São Sebastião.

Os deslizamentos deixaram ao menos 65 mortos, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba, e mais de 2.200 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

A cidade enfrenta um misto de tristeza pelas vidas perdidas e aflição por causa do impacto no turismo, principal atividade econômica na região. Nos dias seguintes ao desastre, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu que turistas evitassem a região.

Na segunda (27), a Prefeitura de Ubatuba se juntou aos apelos de empresários, pediu que os turistas voltem a frequentar o município e afirmou que os serviços já estavam normais depois das chuvas.

Além da linha principal para infraestrutura, o governo vai ofertar R$ 100 milhões em crédito para micro e pequenos empresários do setor turístico, além de plataforma para elaboração de planos de negócios e orientações em parceria com o Sebrae-SP.

Ainda, a pasta de turismo e viagens do governo estadual disse que vai promover uma campanha de fomento ao turismo assim que defesa civil e autoridades do meio ambiente e de infraestrutura sinalizarem que não há risco para as pessoas -moradores e visitantes- e para o comércio local.

Na reunião, o secretário-chefe da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Pereira, disse que São Sebastião ainda tem locais em situação delicada, e que a retomada de atividades turísticas deve ser feita com cuidado.

Na tarde de segunda (27) voltou a chover em São Sebastião, e alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) desta terça (28) aponta que o volume de chuva pode chegar a 100 mm.