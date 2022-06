Google anuncia novo centro de engenharia, bolsas e parcerias com jornais e ONGs no Brasil

Do 1 milhão de bolsas dos Certificados Profissionais do Google anunciadas para a América Latina na última quinta-feira (9)

O Google vai expandir as operações de engenharia no Brasil, oferecer 500 mil bolsas de capacitação e expandir parcerias com ONGs e veículos jornalísticos. Esses foram os destaques do evento Google for Brazil, realizado nesta terça-feira (14) em São Paulo.

A empresa anunciou uma parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), situado na Cidade Universitária da USP, na capital paulista, com o intuito de expandir as operações técnicas no Brasil.

O centro de engenharia de São Paulo será instalado no IPT Open Experience, complexo de inovação do instituto, e abrigará até 400 profissionais de diversas áreas, com foco em privacidade e segurança digital.

A previsão de inauguração é 2024. As contratações começaram em janeiro deste ano.

Outra iniciativa anunciada pela big tech é a ampliação do Startups Lab para acelerar até 16 empresas jornalísticas com modelos inovadores de negócio. O Local Lab, por sua vez, vai apoiar até cem veículos de pequeno e médio porte com capacitação para desenvolvimento técnico, estratégico e econômico.

O Google também anunciou que o Maps vai indicar pontos com distribuição de alimentos e cozinhas solitárias. A funcionalidade é uma parceria da empresa com a ONG Ação da Cidadania e com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU.

A partir desta terça (14), o aplicativo terá categorias como “cozinha solidária” e “banco de alimentos” ao lado de “cafés”, “bares” e “restaurantes”.

A ideia do Google é criar uma rede solidária para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O mapeamento das cozinhas será feito de forma contínua e tem como objetivo criar o maior banco de dados digital do tipo no país.

De acordo com estudo publicado na última semana pela Rede Penssam (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), 33,1 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Além disso, a pesquisa mostrou que 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar.

O braço filantrópico Google.org doará R$ 10 milhões para o Instituto Rede Mulher Empreendedora. O objetivo é a capacitação profissional de 200 mil mulheres por meio do programa Ela Pode. A empresa também vai expandir a parceria com a Fundação Dorina Nowill, que promove a inclusão social de pessoas com deficiência visual, para Goiânia, Piauí e Tocantins.

Do 1 milhão de bolsas dos Certificados Profissionais do Google anunciadas para a América Latina na última quinta-feira (9), metade será do Brasil. A partir desta terça, 30 mil bolsas começam a ser distribuídas a jovens da rede do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Será dada prioridade a pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres e população de baixa renda.