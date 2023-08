Gêmeos nascem em parto raro, em Santa Catarina

Um dos bebês nasceu com um nó no cordão umbilical e o outro empelicado

Miguel e Arthur nasceram de cesariana na última quarta-feira (2), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A mãe dos gêmeos ficou surpresa com a condição do parto dos bebês. “Um dos bebês tinha um nó no cordão umbilical e outro estava empelicado”, contou.

Os dois bebês nasceram com 47 centímetros. Arthur pesou 3 quilos e Miguel, 2,8 quilos. Eles são os primeiros filhos de Iara e do companheiro Henrique.

Mesmo com o parto raro, a gestão de Lara foi tranquila sem preocupações, por ser um parto múltiplo os bebês acabaram nascendo com 36 semanas.

Para o nascimento, foi feita uma cesariana. O primeiro a chegar foi Miguel, com um nó verdadeiro no cordão umbilical. Em seguida, veio o irmão Arthur, empelicado.

“O nó verdadeiro de cordão ocorre durante a vida interina dele [feto]. Quando está flutuando dentro da bolsa amniótica, consegue fazer peripécias, dando um nó no cordão. Na maioria das vezes, não é perceptível em exames. Na maioria das vezes, não dá repercussão para o bebê. Mas, em alguns casos, há restrição de crescimento ou pode levar o bebê a óbito”, disse o ginecologista Guilherme Sapia, do Hospital Jaraguá.

A ocorrência do nó verdadeiro também é rara, em torno de 1%. O ginecologista disse que um nó no cordão umbilical pode, em raras vezes, restringir o fluxo sanguíneo da placenta para o bebê. Por isso, a criança pode ser prejudicada.

Já o bebê empelicado, a criança que nasce nesta condição fica envolta pela bolsa amniótica, que a protege e ajuda na alimentação durante as 40 semanas, em média, de uma gestação.

Geralmente situações assim são raras, uma vez que o saco gestacional estoura quando o bebê está prestes a nascer, inclusive em procedimentos como a cesárea. Quando a criança está empelicada, após o nascimento a bolsa é rompida pelo médico.