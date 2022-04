Ganhadores da Mega-Sena ‘deixam vazio’ em comércio perto de empresa em Santos

O valor do prêmio foi de R$ 122,6 milhões, cerca de R$ 2,8 milhões para cada um dos 44 ganhadores

Um vazio incomum chamou a atenção do empresário Éder Vieira dos Santos, 52, na última segunda-feira (4). Mesmo já durante o horário de almoço, ainda sobravam mesas desocupadas no restaurante em que é proprietário desde outubro do último ano no bairro do Macuco, em Santos, no litoral paulista.

O local é o principal comércio procurado por funcionários da Marimex, empresa que presta serviços de terminal alfandegário para contêineres no porto e que teve a sua rotina modificada desde o último sábado (2) quando 44 funcionários ganharam o prêmio principal da Mega-Sena com um bolão -aposta em formato de cotas- no concurso 2468.

O valor do prêmio foi de R$ 122,6 milhões, cerca de R$ 2,8 milhões para cada um.

“Nunca vimos uma segunda-feira assim, e tão abaixo. Lembrei com minha esposa da questão do prêmio, caiu a nossa ficha”, disse Vieira à reportagem. “Conhecemos vários dos vencedores, com alguns tomamos até cerveja juntos, mas ficou claro que com o vazamento da lista [de ganhadores] ficaram com receio. Ficamos felizes, também, pois há pessoas simples que conhecemos que ganharam.”

Ele conta que tentou contato com alguns deles após saber da notícia, mas não recebeu nenhuma resposta até o momento.

A Marimex optou por dispensar os vencedores para trabalhar apenas de forma remota, em home office, decisão motivada pela repercussão do caso. A empresa tem cerca de 1.300 trabalhadores de diversas áreas.

Ainda no próprio sábado, segundo relatos de funcionários, alguns dos que não participaram do bolão vazaram informações particulares de ganhadores. Com o ocorrido, muitos deles optaram por excluir suas redes sociais.

“Quando digo que sumiram é porque sumiram mesmo. A minha esposa relatou que nem conta no Instagram alguns têm mais”, afirmou.

A poucos metros da empresa, em uma rua próxima, o Bar do Marco, outro local frequentado para happy hour, também viu a frequência diminuir desde então.

“Os poucos que vieram aqui disseram que não viram mais nenhum deles, não tiveram nenhum contato”, disse Marco Aurélio de Castro, 59, proprietário há 27 anos do local.

Assim como na segunda, a empresa novamente instruiu os ganhadores e todos os demais funcionários a não concederem entrevistas sobre o caso. A Marimex também continua sem comentar o assunto.

Entre os funcionários, cogita-se a hipótese de os ganhadores estarem em casas de parentes e até mesmo em hotéis do município. Outra possibilidade comentada nas últimas horas é que possa ter ocorrido o registro de boletins de ocorrência pelo vazamento de informações pessoais.

Nas redes sociais, viralizou também uma publicação da Marimex desejando boas-vindas a 14 novos funcionários integrados a diversas áreas. A empresa não diz se há relação com a reposição para um eventual desligamento dos vencedores.

Segundo reportagem do portal G1, entre os participantes do bolão estão faxineiras, executivos, técnicos em refrigeração e profissionais que ocupam cargos de coordenadores, gerentes, analistas financeiros, de gestão e de vendas.

A aposta foi registrada no próprio sábado, ao meio-dia, na lotérica Santo & Santo, no bairro Vila Mathias, próxima à sede da empresa, com nove números apostados.

Cada vencedor gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números cada. Os números sorteados foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57.

Desde 2009, este é o quinto prêmio máximo sorteado no município. O mais recente ocorreu em 16 de outubro do último ano, em que uma apostadora venceu sozinha o concurso 2419 no valor de R$ 11,5 milhões. Em 2020, outra apostadora faturou R$ 6,6 milhões.

No último dia 19 de março, um morador de Mongaguá, município próximo no litoral com cerca de 58 mil habitantes, recebeu o prêmio de R$ 94 milhões.

