Funcionários da Prevent Senior fazem manifestação a favor da empresa em São Paulo

Isabella Menon

SÃO PAULO, SP

Funcionários da Prevent Senior se reuniram nesta sexta-feira (1º) para uma manifestação a favor da empresa. Eles saíram da sede administrativa da operadora, localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo, e caminharam até o Monumento das Bandeiras, próximo ao parque Ibirapuera.



Na passeata, que durou cerca de uma hora, foram erguidos cartazes com frases como “Prevent Senior salva vidas”, “Eu acredito”, “#SomosTodosPreventSenior, “#JuntosSomosMaisFortes” e “Prevent Senior unida, jamais será vencida”. Em meio à manifestação, os funcionários cantavam “eu sou Prevent, com muito orgulho, com muito amor”.



A Prevent Senior, que tem 550 mil segurados, entrou no radar da CPI da Covid após o recebimento de um dossiê de 15 médicos da operadora. No documentos, eles relatam que pacientes, sem consentimento, foram usados como cobaias para estudos com remédios contra a Covid-19. A empresa também é acusada de fraudar atestados de óbito.



Além de funcionários, beneficiários da operadora temem sair prejudicados com as acusações que envolvem a companha. Por isso, no último domingo (26), o grupo Amigos da Prevent, mantido na rede social Facebook, divulgou um abaixo-assinado, que já reúne mais de 6.700 assinaturas.



O ato a favor da empresa acontece um dia depois de integrantes do Levante Popular Pela Juventude terem protestado contra a Prevent Senior. Na ocasião, eles pintaram na calçada da sede admnistrativa da empresa a palavra “assassinos” e também jogaram tinta vermelha na fachada.



O protesto na quinta-feira (30), que durou 15 minutos, foi embalado por gritos como “Prevent assassina” e “a Prevent mata e chama óbito de alta”. CPIs A operadora de saúde está no centro de investigações sobre possíveis irregularidades no combate à pandemia de Covid-19 no país.



Além da CPI da Covid no Senado, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na quinta-feira (30), uma CPI para investigar a Prevent Senior. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, existe também um projeto de uma CPI. Na segunda-feira (27), foi protocolado requerimento por deputados. Para entrar em funcionamento, porém, a CPI ainda precisa ser aprovada em comissões e no plenário.