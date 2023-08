Fugindo da polícia, homem está em cima de poste há mais de 16h: ‘só saio morto’

Cerca de 380 pessoas estão sem energia elétrica devido à ocorrência

Após cerca de 16 horas, um homem de identidade não revelada, que está fugindo da polícia, continua em cima de um poste de eletricidade no bairro Clóvis Alvim, em Itabira, na região Central de Minas Gerais. Cerca de 380 pessoas estão sem energia elétrica desde às 18h30 da última sexta-feira (4), Por medidas de segurança a Cemig precisou desligar a rede local.

O suspeito estava tentando fugir da polícia quando subiu no local e começou a fazer ameaças para as equipes que tentam resgatá-lo. Ao perceber a aproximação dos policiais o foragido, iniciou a fuga e escalou a coluna, se recusando a descer.

Segundo as primeiras informações, o homem possui várias passagens pela polícia. Militares do 26º Batalhão e do Corpo de Bombeiros foram empenhados para resgatar o suspeito, que afirma que ‘só sai do lugar morto’. Ele pegou um pedaço de madeira para acertar as escadas dos Bombeiros, impedindo os agentes de subirem.