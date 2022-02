Fotógrafo registra momento raro do acasalamento de sucuris; confira vídeo

Imagem mostra uma única fêmea copulando com vários machos ao mesmo tempo

Em suas redes sociais, o fotógrafo Daniel de Granville, mais um registro raro, feito em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O vídeo mostra uma sucuri-verde no momento do acasalamento com vários machos.

No post publicado nesta terça-feira (8), Daniel mostra o que ele chama de ‘bolo de sucuri’. “Por trás das câmeras: registrando em imagens o raro momento de um bolo de acasalamento de sucuris-verdes no Brasil!”, escreveu.

Segundo o fotógrafo, as sucuris são animais discretos “elas camuflam muito bem no ambiente. Então, tem que saber os locais e períodos certos para encontrá-las”.

No vídeo de Granville, é possível ver uma única fêmea copulando com vários machos ao mesmo tempo, fenômeno chamado de acasalamento poliândrico e que pode envolver até 10 animais.

O fotógrafo é conhecido por seus registros da natureza, tendo sido premiado internacionalmente no ano passado, por sua foto de uma carcaça de um jacaré na seca. Biólogo por formação e pós-graduado em jornalismo científico, ele mora em Bonito há mais de 20 anos.