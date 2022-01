Fortes chuvas em SP se mantêm até terça-feira, diz Inmet

O Inmet previa o forte risco de temporal desde a última quinta-feira (27), com a chegada de uma frente fria de Santa Catarina

O alerta de chuvas intensas com grande perigo se mantém para a maior parte do estado de São Paulo pelo menos até terça-feira (1). As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o órgão, há riscos de chuvas superiores a 60 mm por hora ou ultrapassando 100 mm por dia. O instituto ainda indicou que há grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em locais que já são considerados áreas de risco.

O alerta compreende 531 municípios paulistas e 15 de Mato Grosso do Sul. Para São Paulo, o risco se mantém em todas as cidades que registraram óbitos depois das fortes chuvas desde a madrugada de domingo (30): Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das Artes, Arujá (todos na Grande SP), Várzea Paulista, Jaú e Ribeirão Preto.

Em nota, o instituto afima que “[nas] próximas 24h ainda há risco de chuvas em geral fracas a moderadas, em pontos isolados fortes, porém menos intensas que a do final de semana”.

No total, 21 pessoas já morreram em São Paulo devido às tragédias, segundo dados da Defesa Civil estadual. Uma das cidades mais afetadas foi Franco da Rocha, que registrou cinco mortes e entrou em alerta para risco de abertura das comportas da represa Paiva Castro que atingiu 78,7% deste domingo (30).

A prefeitura disse que, em 12 horas, até a tarde do domingo, choveu 160 mm, o equivalente a 42% do esperado para todo o mês de janeiro (271 mm). Segundo a Defesa Civil foram 198 mm desde a sexta.

Para todas as cidades que tiveram mortes, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até a terça-feira. Em alguns momentos, as pancadas podem ser fortes.

A situação só deve ser amenizada na quarta (2) e quinta (3), dias em que a previsão é de muitas nuvens com chuvas isoladas. Já na sexta (04), a previsão é de somente muitas nuvens.

Para Jaú, a situação de muitas nuvens com chuvas isoladas deve continuar até a sexta-feira. Em Ribeirão Preto, a circunstância é mais crítica -de quarta a sexta, é estimado um tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Além disso, haveria uma convergência de ventos úmidos na Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas). Essa zona é associada com dias chuvosos que podem provocar casos de chuva extrema.