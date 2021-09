Foragido internacional acusado de abuso sexual contra crianças nos EUA é preso

Homem morava com as vítimas e teria cometido os crimes nos últimos dois anos. Ele nega

Um homem de 44 anos acusado de estuprar duas crianças nos Estados Unidos foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, na semana passada. Os detalhes da operação foram repassados nesta segunda-feira (13). A ação foi batizada de Operação Dead End.

Júlio César Cuel, de 44 anos, é brasileiro. Em uma entrevista por telefone para um programa dos Estados Unidos, ele negou as acusações. Além das acusações de estupro, ele também é investigado por armazenar e distribuir, por meio da internet, material contendo cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os policiais apreenderam itens para apurar as denúncias.

Em 28 de maio deste ano, o brasileiro foi acusado formalmente pelas autoridades de New Jersey, nos Estados Unidos, de abusar sexualmente de pelo menos duas meninas de oito e 12 anos. O crime teria sido praticado durante os últimos dois anos. Júlio César Cuel é primo dos pais das crianças e morava com elas.

Uma menina gravou um áudio de uma das vezes em que foi molestada. Ela enviou essa gravação para uma amiga, que mostrou para a mãe. A mãe, por sua vez, avisou aos pais das crianças, que procuram a polícia.

No dia 30 de agosto, a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations) dos EUA comunicou o caso à Representação Regional da Interpol da Polícia Federal, pois havia suspeitavas de que o foragido poderia estar se escondendo no Espírito Santo. Levantamentos de campo foram iniciados e confirmaram rapidamente que o acusado estava morando com a esposa e a filha nos fundos da casa de parentes, em Cariacica.