Fiocruz entrega mais 2,1 milhões de doses da vacina de Covid-19

SÃO PAULO, SP

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), entregou, nesta quarta-feira (20), mais 2,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. A liberação ocorreu diretamente para o almoxarifado designado pela pasta para distribuição aos estados. As informações são da Agência Brasil.



Em um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca, a Fiocruz produz, no Brasil, a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. Com a entrega, a Fiocruz alcançou a marca de 113,8 milhões de doses disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). A previsão é que a fundação de entregue 200,4 milhões de doses ainda este ano.