Tecnologia a serviço do direito: Find out lawyers chega para inovar o mercado jurídico

Find out lawyers é a primeira plataforma de conexão de advogados pelo mundo vai auxiliar na busca por profissionais que atuem no exterior

A dificuldade em encontrar profissionais para soluções legais além das fronteiras brasileiras é grande e, quem já buscou por um advogado em outro país, sabe bem disso. A homologação de sentença estrangeira, emissão de documentos, legalização de empresas, vistos, compra de imóveis, além de outras demandas encaradas diariamente por quem atua com direito internacional se tornam mais viáveis com o uso da nova plataforma Find out lawyers. A rede tem o objetivo de simplificar a relação e facilitar a conexão entre profissionais e cliente final.

“A ideia do Find Out Lawyers surgiu como um canal onde advogados especializados em seu país de atuação pudessem ser encontrados por quem precisa resolver alguma questão no exterior. Muitas vezes precisamos resolver alguma questão jurídica e não sabemos onde encontrar algum advogado que possa nos auxiliar, orientar. A ideia da plataforma veio justamente para preencher esse gap e facilitar o encontro entre quem tem algum problema jurídico e quem pode resolvê-lo”, diz Patrícia Lacerda, CEO da plataforma.

O portal é desenvolvido por advogados que atuam no mercado internacional e que a todo tempo precisam ativar a sua rede de contatos para soluções além do país. A startup reúne cidadãos e profissionais da área com objetivo de solucionar questões no exterior, localizar experts atuantes e inscritos em seus respectivos conselhos, nos países demandados para auxiliar o cliente. A fase de pré-lançamento, que começa nesta semana, tem foco no cadastro dos advogados. “Durante a fase de pré-lançamento, a ideia é que os advogados aprimorem seus perfis na rede, compartilhando informações importantes para o futuro público da plataforma”, informa Patrícia.

A empresa é a primeira e única plataforma de conexão de advogados pelo mundo. De forma inovadora, a Find out lawyers entende as necessidades de quem precisa de um correspondente jurídico internacional para a solução de conflitos, interesses particulares e empresariais, além de demandas administrativas voltadas para o mundo jurídico.

Patrícia Lacerda, advogada e CEO da startup, afirma que a ideia é promover uma assistência jurídica globalizada e ao alcance de todos com objetivo de reduzir burocracia e custos exorbitantes.

Patrícia ressalta que a plataforma pretende dar voz e destaque para advogados independentes, que muitas vezes têm dificuldades de serem encontrados e ofertar seus serviços.

Patrícia Lacerda, advogada e CEO da startup

Para saber mais, acesse: https://www.findoutlawyers.com/