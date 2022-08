FedEx vai renovar frota no Brasil

A mudança também faz parte da meta da FedEx de alcançar operações neutras em carbono até 2040 no mundo

Joana Cunha

São Paulo, SP

A FedEx Express adquiriu mais de 400 veículos para renovar parte de sua frota de cerca de 2.900 equipamentos no Brasil. Os caminhões, carretas e vans serão distribuídos para as filiais da empresa no país até maio do ano que vem.

O investimento é parte do programa global de renovação de frota e acelera o ritmo dos último quatro anos, quando foram substituídos cerca de 800 veículos.

Após o programa atual, a frota terá idade média de sete anos, segundo a empresa, o que representa uma redução de 22% na comparação com 2018.

A mudança também faz parte da meta da FedEx de alcançar operações neutras em carbono até 2040 no mundo, com investimento de US$ 2 bilhões em esforços como eletrificação de frota e sequestro de carbono.

No Brasil, a companhia também tem um projeto-piloto em Brasília e Recife com motos elétricas.