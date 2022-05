Farmácia enfrenta falta de remédio para inalação após onda de frio

A rede afirma estar buscando compras adicionais nos laboratórios e em toda a cadeia de distribuição para suprir a demanda

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Depois da onda de frio da última semana, farmácias efrentaram problema de escassez de medicamentos para nebulização, como soro fisiológico, broncodilatadores e anti-inflamatórios.

O Grupo DPSP, que reúne as redes Drogaria São Paulo e Pacheco, diz que o problema atinge todo o setor e decorre de um aumento atípico na demanda desde o final do ano passado.

A rede afirma estar buscando compras adicionais nos laboratórios e em toda a cadeia de distribuição para suprir a demanda.

O grupo RaiaDrogasil também relata alta na procura de broncodilatadores no final do ano passado e no começo deste ano. Segundo a empresa, o mercado não estava preparado para ondas de frio fora de hora.