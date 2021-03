Facebook: Instabilidade técnica em serviços já foi resolvida

A mensagem mais comum que aparece foi o “Error 500”, o qual indica uma dificuldade de processamento do servidor

O Facebook aponta que a instabilidade vista mais cedo nos serviços do grupo (WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger) já foi resolvida. “Hoje, mais cedo, tivemos uma instabilidade técnica que fez com que as pessoas tivessem dificuldade para acessar alguns serviços do Facebook. Essa questão já está resolvida”, aponta a companhia, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com o site DownDetector, que monitora o funcionamento de sites na internet, os primeiros relatos de instabilidade surgiram por volta das 14h11, e duraram até perto de 15h15, com alguns usuários ainda relatando problemas até 15h45.

A mensagem mais comum que aparece foi o “Error 500”, o qual indica uma dificuldade de processamento do servidor, a partir de uma incompatibilidade ou configuração incorreta em uma aplicação de um site.

