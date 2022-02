Explosão em colégio da zona sul de SP deixa quatro crianças feridas

Os bombeiros ainda investigam as causas do acidente, mas a corporação informou que não houve abalo na estrutura

Uma explosão em um colégio particular na Vila Sônia, na zona sul de São Paulo, deixou ao menos quatro crianças e uma professora com ferimentos leves, segundo os bombeiros.

A explosão, na rua Aparaó, ocorreu por volta das 13h30 desta terça-feira (8). Os bombeiros ainda investigam as causas do acidente, mas a corporação informou que não houve abalo na estrutura. Três viaturas foram enviadas até o local.

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não foram informados o estado de saúde das pessoas feridas, a idade delas nem para onde foram levadas.

À TV Bandeirantes, o comando dos bombeiros no local informou que o acidente ocorreu em uma aula de química no laboratório da escola, quando houve a manipulação de um ácido.

No local funciona uma unidade do colégio Objetivo. Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a rede não respondeu até a publicação desta reportagem para informar quantas pessoas estavam no prédio e se a explosão foi no laboratório. A reportagem tentou contato por telefone com a escola, mas ninguém atendeu. As aulas para o ano letivo de 2022 nas redes particular e estadual começaram na semana passada em São Paulo.