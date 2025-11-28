Expectativa de vida no Brasil chega a 76,6 anos, diz IBGE

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou em 2024 para 76,6 anos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A previsão para homens é mais baixa, de 73,3 anos, do que a de mulheres, de 79,9 anos.

O dado total supera o indicador do ano passado, de 76,4 anos, com 2,5 meses a mais do que o verificado em 2023, e mantém a recuperação após o período marcado pelo aumento de mortes causadas pela Covid-19.

O instituto calcula a expectativa a partir de projeções populacionais, que têm como base os dados verificados em cada Censo Demográfico. Para 2024, a população projetada era de 212,6 milhões.

A taxa de mortalidade infantil, que calcula a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida, foi de 12,3 mortes para cada 1.000 nascimentos.

As estimativas integram as Tábuas de Mortalidade 2022, que levam em conta dados populacionais do Censo Demográfico relativo ao ano passado e estatísticas do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde.

Fenômeno conhecido, a sobremortalidade masculina também foi verificada em dados do recenseamento, segundo os óbitos relatados por moradores dos domicílios visitados pelo IBGE. Já se sabe, segundo os técnicos, que homens estão mais expostos a mortes violentas, como homicídios e acidentes de trânsito.

Além disso, os hábitos de vida também influenciam no excesso de mortes masculinas.

Esses dados fornecem, segundo o IBGE, estimativas da expectativa de vida para idades até os 80 anos. As informações são usadas para, por exemplo, o cálculo de fator previdenciário para aposentadorias.

No mundo, mais pessoas têm atingido os cem anos de idade. Segundo a Divisão de População da ONU (Organização das Nações Unidas), cerca de 588 mil pessoas no planeta comemoraram seu 100º aniversário no ano passado. A expectativa de vida global média é de 73 anos e a ONU projeta que ela deve atingir 77 anos até 2050.

Levantamento de pesquisadores com dados globais feito para o Instituto para Medição e Avaliação da Saúde (IHME, na sigla em inglês), com sede nos EUA, apontou que a Covid fez com que a expectativa de vida média das pessoas no planeta caísse 1,6 ano nos primeiros dois anos da pandemia (2020 e 2021).

A população do Brasil deve começar a diminuir em 2042, indicam as projeções do IBGE. O órgão espera que o número de habitantes cresça até o pico de 220,43 milhões em 2041 e, depois, passe a encolher. O movimento de queda tende a se intensificar nas décadas seguintes, levando o contingente para menos de 200 milhões em 2070 (199,2 milhões).

O IBGE atualizou as estimativas a partir de dados do Censo Demográfico 2022 e da PPE (Pesquisa de Pós-Enumeração), que busca examinar a qualidade do recenseamento.