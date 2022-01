Ex-presidente da Casas Bahia compra concessionárias Jeep

A CB Autos anuncia nesta semana a aquisição de mais três concessionárias, agora da marca Jeep, em Santos, Praia Grande e Taubaté

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Grupo CB, do empresário Michael Klein, ex-presidente e filho do fundador da Casas Bahia, abre o ano com mais um negócio em seu projeto de expansão no setor automotivo.

​A CB Autos anuncia nesta semana a aquisição de mais três concessionárias, agora da marca Jeep, em Santos, Praia Grande e Taubaté.

Com as novas concessionárias, a empresa chega a dez unidades no estado de São Paulo.

O portfolio, que vem crescendo desde que o empresário começou a reduzir sua participação no mercado de táxi aéreo, inclui lojas das bandeiras Honda, Jaguar Land Rover e Mercedes Benz, além de uma multimarcas em Araraquara.