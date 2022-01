Espera por resultado de teste de Covid pode passar de 7 dias em São Paulo

Relatos de espera pelo resultado repetem-se no Reclame Aqui, site que reúne queixas de consumidores contra órgãos públicos e empresas

Antes divulgado em até 72 horas, o resultado do teste RT-PCR, de detecção do novo coronavírus, na rede pública de saúde de São Paulo está demorando mais de uma semana para ficar pronto.

O autor desta reportagem apresentou sintomas respiratórios na noite do último dia 12 e, na manhã do dia seguinte, foi a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na zona sul para se submeter ao exame. No local, recebeu a informação de que o resultado estaria pronto em até três dias.

No entanto, até a tarde desta quinta-feira (20), o resultado ainda não havia sido disponibilizado.

Devido à grande demanda de pessoas que se queixam de sintomas gripais, a prefeitura mudou seu protocolo e restringiu o teste de Covid, que antes era realizado em qualquer paciente com suspeita de Covid-19, a quem recebe o resultado positivo por meio do teste de antígeno, mais rápido.

Se o resultado é positivo, o paciente é liberado para realizar o PCR na mesma unidade de saúde.

Logo após a coleta do material, a pessoa recebe um cartão, em que está inserido o código de usuário e senha.

No caso do repórter, ao acessar o site do laboratório responsável pela análise e divulgação do resultado, há uma semana aparece a mensagem: “Pedido vinculado ao usuário inserido não está cadastrado. Por favor, aguardar a criação do mesmo”.

Relatos de espera pelo resultado repetem-se no Reclame Aqui, site que reúne queixas de consumidores contra órgãos públicos e empresas. Há mensagens de pessoas que dizem ter se submetido ao exame na rede pública no dia 13 e, até o momento, não terem uma resposta.

O médico Daniel A. Dourado, pesquisador do Cepedida/USP (Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo), diz que a demora em saber o diagnóstico prejudica a tentativa de interromper a cadeia de transmissão do vírus. “Muita gente sem sintomas pode continuar transmitindo sem saber. O certo seria as pessoas considerarem como se fossem positivo, caso tenham tido contato com alguém infectado.”

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o resultado do teste, efetuado no dia 13, estará disponível nesta sexta (21). “A SMS acrescenta que os resultados dos testes RT PCR estão sendo disponibilizados no período de cinco a sete dias, principalmente, por conta da demanda nesta fase da pandemia”.