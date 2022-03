Entregadores e motoristas de app param em protesto nesta terça-feira (29)

O início do ato está previsto para as 8h em todo o país

Um protesto dos entregadores e motoristas de aplicativos, por melhoria nos ganhos e nas condições de trabalho, vai acontecer nesta terça-feira (29).

A mobilização de alcance nacional, deve atingir todas as capitais. Trabalhadores de Santos, Ribeirão Preto, Campinas (SP), Campos, Volta Redonda, Região dos Lagos (RJ) e Juiz de Fora (MG) também vão aderir à manifestação contra empresas como Uber, 99 e iFood. O início do ato está previsto para as 8h em todo o país.

De acordo com os trabalhadores de apps, os recentes aumentos no preço dos combustíveis diminuíram os ganhos com corridas e entregas.

Dentre as demandas estão os reajustes que reponha as altas recentes do GNV (Gás Natural Veicular), corrida mínima no valor de R$ 10 e regulamentação da profissão.

Nesta semana também está previsto outro ato de trabalhadores de aplicativos na sexta (1º).

Além da paralisação, a ação pede que os usuários usem a #apagaodosapps nas redes sociais e avaliem os serviços com nota baixa nas lojas de aplicativos. As manifestações têm organizadores diferentes.

Questionado sobre a greve, o iFood diz que respeita o direito de manifestação e que mantém o compromisso de diálogo aberto com os entregadores para buscar melhorias.

Acrescenta que implementou algumas medidas que resultaram dessa troca de conversas, como reajuste de 50% do valor mínimo do quilômetro rodado (R$1 para R$ 1,50) e da taxa mínima (de R$ 5,31 para R$ 6), por exemplo.

A 99 informa que os motoristas de 1.600 cidades passaram a ganhar, desde quarta-feira (23), R$ 0,10 a mais por quilômetro rodado para cada R$ 1 de aumento do combustível, usando como base os valores registrados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Já a Rappi diz que respeita a manifestação pacífica e que aumentou em 40% as tarifas aos entregadores independentes de junho de 2021 a fevereiro deste ano.

O Uber não se pronunciou até a publicação deste texto.