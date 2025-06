Empresário encontrado morto em Interlagos bebeu cerveja, fumou maconha e estava agitado, diz amigo

CRISTINA CAMARGO E PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em depoimento à polícia, um amigo do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior, 35, disse que os dois tomaram cerca de oito copos de cerveja e fumaram maconha durante um festival de motocicletas realizado na sexta-feira (30), no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Segundo o amigo, Junior, como era conhecido o empresário, estava agitado após beber e usar o entorpecente. Ele despediu-se por volta das 21h15, dizendo que iria para casa porque precisava jantar com a mulher, a farmacêutica Fernanda Dândalo, 34.

O empresário foi encontrado morto na terça-feira (3), sem as calças e os tênis, dentro de um buraco de uma obra no autódromo.

O amigo contou que conhecia Junior há oito anos, devido ao interesse dos dois por motocicletas. Os dois faziam parte de um grupo de WhatsApp chamado “Renatinha motoqueirinha”, onde trocavam mensagens diariamente. A cada dois meses, os amigos participavam de passeios de motos.

Além disso, os dois tinham aulas de tênis juntos, semanalmente, em um local próximo à casa do amigo.

No dia do desaparecimento, os dois se encontraram no autódromo e providenciaram os cadastros para realizarem test-drive de motos das marcas BMW e Triumph. Após cerca de uma hora, cada um pode pilotar duas motos da primeira marca e, em seguida, foram para o estande da segunda, onde também fizeram testes na pista.

As pilotagens começaram por volta das 14h30 e terminaram às 17h. Depois disso, eles tomaram café em um quiosque entre os estandes, andaram pelo evento e, em seguida, por sugestão do empresário, pararam para tomar cerveja, ainda dentro do autódromo. Pegaram os copos e continuaram andando entre os estandes.

Por volta das 17h15, os dois foram a uma prova de motocross que acontecia dentro do evento e, às 19h45, assistiram ao show do cantor Matuê e fumaram maconha -droga comprada por Junior no local.

O show, segundo o amigo, terminou por volta das 21h e, 15 minutos depois, o empresário se despediu do amigo.

Segundo ele, Junior ficou bem mais agitado do que o normal após beber os oito copos de cerveja e fumar maconha. No entanto, a testemunha declarou não ter visto nada estranho no tempo em que ficaram juntos, como brigas ou desentendimentos.

O amigo disse ter permanecido mais um tempo no evento de motos, comeu um hambúrguer e tomou um refrigerante antes de ir para casa, por volta das 22h30. Ele informou ter dormido às 23h e, na madrugada, recebeu mensagem da mulher de Junior, preocupada com o fato de o empresário não ter voltado para casa. Ele se colocou à disposição para ajudar nas buscas e adotar outras providências necessárias.

Ainda segundo o depoimento, a moto da testemunha, uma Triumph Scrambler 1200, foi roubada no domingo (1º), por quatro homens armados, fato registrado em um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica.

Fernanda, a mulher do empresário, disse em entrevista à TV Globo que está vivendo um pesadelo.

“Isso é um pesadelo que eu não desejo para ninguém. Nem para a pessoa com a maior maldade no coração”, afirmou.

Ela declarou que não consegue entender o que aconteceu e precisa de respostas. “Como alguém sai do evento, vai para o estacionamento e dentro do estacionamento é morto? Como assim? Sem roubar nada”?.

Segundo a farmacêutica, o marido, com quem era casada há oito anos, não tinha inimigos.

“O Junior sempre foi uma pessoa tão boa. Eu posso dizer que com certeza ele foi vítima de um crime. Ele jamais tiraria as calças e o sapato e entraria num buraco. Isso não tem sentido nenhum”.

O corpo não tinha sinais aparentes de violência, lesão ou marcas de sangue, e ficou preso na porção superior do buraco, longe do fundo.