Embrapa: Trabalhadores marcam mobilização nacional para sexta (23)

Os atos serão realizados pelas Seções Sindicais, que defendem os trabalhadores da Embrapa, de Norte a Sul do Brasil

Trabalhadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) irão fazer uma mobilização nacional nesta sexta-feira (23), a partir das 8h. O chamado “Dia do Basta” protesta contra a redução dos recursos federais para a empresa.

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (SINPAF), Marcus Vinicius Sidoruk Vidal, considera que a situação da Embrapa é calamitosa e o momento em que a reforma administrativa está sendo instalada é inconveniente. “Há um processo de desmonte da nossa estrutura de pesquisa. Há uma reforma administrativa sendo feita na Embrapa, começando pela unidade da sede, que não condiz com o momento e com as necessidades que nós temos com relação a nossa estrutura para continuar fazendo nossas entregas para a sociedade brasileira. É uma proposta de reforma inconveniente, fora das expectativas que nós tínhamos e que vem sendo feita em um momento inadequado, que é a falta de orçamento, uma série de problemas e o final de uma gestão de governo”, refletiu.

A expectativa de Vidal é que a adesão pela mobilização seja alta. “A expectativa é ter uma participação muito grande porque há uma insatisfação com as coisas que estão acontecendo dentro da Embrapa”, explicou.

Uma trabalhadora de uma das unidades da Embrapa no Distrito Federal, que optou por não se identificar, avaliou que a insatisfação se dá pelos conflitos de negociação entre a gestão e o governo sobre o orçamento. “As constantes reduções do orçamento ocorrem ano a ano, desde 2018, e, assim, consequentemente, a empresa vem sofrendo com sucateamento e desvalorização dos empregados, que já tiram dinheiro do próprio bolso para não interromperem as pesquisas”, relatou.

A trabalhadora também diz que os empregados não tiveram participação na tomada de decisões dentro da empresa. “A gestão da empresa faz gastos desnecessários com sistemas ineficientes. Recentemente, foi implementada uma grande mudança em sua estrutura organizacional denominada ‘Projeto Transforma’. Tal reorganização, feita de forma autoritária sem a participação dos seus empregados, visa promover atuação mais mercantilista da empresa, desviando totalmente a missão da empresa”, manifestou.

Ela ainda reiterou que medidas recentes a respeito do teletrabalho representam estagnação. “Absurdo da Norma aprovada de teletrabalho para um grupo seleto no formato de um projeto ‘piloto’, sendo que o teletrabalho é uma realidade bem consolidada em muitos dos órgãos mesmo antes da pandemia e já regulamentada pelo governo federal, o que demostra a estagnação da empresa frente aos novos modelos de gestão de pessoal e coorporativa”, contou.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, serão destinados R$ 2,99 bilhões para a Embrapa, valor menor quando comparado ao aplicado no ano passado, quando foram fixados R$ 3,48 Bi. A empresa alega, em nota, que o orçamento não é suficiente para o custeio das atividades e pode impactar os resultados da produção agropecuária.

Em janeiro de 2022, foram vetados R$ 43 milhões em emendas parlamentares para a empresa pelo presidente Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional manteve o corte.

Um dos atos irá acontecer na porta da sede da Embrapa, em Brasília, com duração que irá variar de acordo com a reunião de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A decisão será tomada entre o SINPAF e a empresa.

Os atos também serão realizados pelas 41 Seções Sindicais, que defendem os trabalhadores da Embrapa, de norte a sul do Brasil.

O SINPAF, por meio da campanha “Em Defesa da Embrapa Pública, Democrática e Inclusiva”, denunciou a inércia da gestão da Embrapa para manutenção do orçamento da empresa. Foram articuladas audiências públicas na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, nas Câmaras Municipais de Campinas-SP, Parnaíba-PI e Campo Grande-MS e na Assembleia Legislativa do Pará.