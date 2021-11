Em Santos, sindicato promove ação de venda de gasolina a R$ 4,40

De acordo com o sindicato, a ação irá fornecer gasolina a R$ 4,40 por litro para motociclistas, com cadastramento prévio obrigatório

Nesta quinta-feira (25), o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro-LP) irá promover o “Dia Nacional da Gasolina sem PPI”, em Santos (SP).

Serão disponibilizados 3 mil litros por combustível para venda em Santos, destinados a motoboys e limitados a 9 litros por moto. Para a aquisição dos vales é necessário cadastramento, que será feito a partir de 9h desta quinta na sede do sindicato, localizada na Avenida Conselheiro Nébias, 248, no bairro Vila Mathias.

O pagamento deverá ser feito em dinheiro ou por meio de transferência PIX. Os vales serão usados no Super Posto Constituição, que fica na Rua da Constituição, 454, na Vila Mathias, no mesmo dia.

Conforme o Sindipetro-LP, o objetivo da ação é “denunciar como a política de privatização da empresa já gera consequências como os preços abusivos dos combustíveis praticados hoje no Brasil”. A iniciativa é contra a Política de Preço de Importação (PPI), praticada pela Petrobras e que influencia no valor final do combustível.