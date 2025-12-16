Menu
Eleições de 2026 não vão atrapalhar contratações de aprovados no CNU, diz ministra

Nos casos em que há formação obrigatória, os cursos têm duração máxima de um mês e devem terminar em meados de maio, também antes das restrições eleitorais

Redação Jornal de Brasília

16/12/2025 11h05

Foto: Divulgação/Agência Brasil

JÚLIA GALVÃO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As eleições de 2026 não devem atrapalhar a contratação dos aprovados na segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado). Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, todo o cronograma da seleção foi estruturado para que as homologações ocorram antes do início do período de proibição imposto pela lei eleitoral.

De acordo com Dweck, que falou sobre o tema durante o programa “Bom dia, Ministra” desta terça-feira (16), o calendário prevê a divulgação do primeiro resultado em 20 de fevereiro, seguida de mais duas rodadas de chamadas, com a lista final de aprovados prevista para ser publicada em 16 de março.

Como a maioria das vagas não exige curso de formação, a homologação e consequente contratação poderá ocorrer logo após essa etapa. Nos casos em que há formação obrigatória, os cursos têm duração máxima de um mês e devem terminar em meados de maio, também antes das restrições eleitorais.

Sobre a possibilidade de realização de uma terceira edição do CNU em 2027 a seleção não ocorrerá em 2026 por ser ano eleitoral a ministra afirmou que, nesta edição, a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) passou a operar o concurso e ficará responsável por manter os registros e a memória técnica necessários para organizar um novo CNU no futuro.

“A nossa expectativa é que tenha uma exigência da própria sociedade para que se continue fazendo [o CNU] e a Enap vai estar pronta para continuar fazendo o concurso”, disse a ministra. Ela acrescentou ainda que estados e municípios já demonstraram interesse em aderir ao concurso, que hoje oferece vagas apenas no âmbito federal.

Ela afirma também que, apesar das contratações recentes, é correta a impressão de que o serviço público segue com déficit de servidores. Segundo a ministra, desde 2015 mais de 160 mil funcionários públicos deixaram o setor, e as novas admissões não repuseram essas perdas de forma equilibrada, pois se concentraram em áreas específicas.

A segunda edição do CNU conta com a oferta de 3.652 vagas em 32 órgãos públicos, com salários que chegam a R$ 16.413,35.

BIOMETRIA OBRIGATÓRIA PARA QUEM RECEBE BENEFÍCIOS SOCIAIS

Durante a entrevista, a ministra Esther Dweck lembrou que pessoas que recebem benefícios sociais terão até 31 de dezembro de 2027 para emitir a nova carteira de identidade nacional. A medida faz parte da implementação gradual do cadastro biométrico obrigatório, voltado a aumentar a segurança dos programas sociais.

Desde 21 de novembro, novos beneficiários que ainda não tenham biometria registrada em bases oficiais, como a carteira de identidade, o título eleitoral no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), precisam providenciar o cadastro biométrico para acessar os benefícios.

Esse prazo, no entanto, não se aplica a quem recebe salário-maternidade, benefício por incapacidade temporária, pensão por morte, seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família. Para esses casos, a exigência passa a valer a partir de 1º de maio de 2026.

A partir dessa mesma data, apenas a carteira de identidade nacional será aceita para quem não tiver biometria registrada em nenhuma base de dados e solicitar um novo benefício social.

Para novos usuários que já tenham biometria cadastrada no TSE ou na CNH, a obrigatoriedade da carteira de identidade nacional ficará restrita a 1º de janeiro de 2028. No caso de quem já recebe algum benefício, o prazo é mais amplo. A exigência da biometria valerá apenas em procedimentos regulares de manutenção, como prova de vida ou revisões cadastrais obrigatórias.

Beneficiários que ainda não possuem nenhum documento com biometria poderão realizar o cadastro até 31 de dezembro de 2026. A partir de 1º de janeiro de 2027, nesses casos, a nova carteira de identidade nacional passará a ser obrigatória. Já para beneficiários que possuem biometria registrada (CNH ou TSE), a exigência da nova carteira só valerá a partir de 1º de janeiro de 2028.

CALENDÁRIO COM OS PRÓXIMOS PASSOS DO CNU

Procedimento de caracterização da deficiência: 8 a 17/12/2025
Procedimento de confirmação/verificação complementar da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas): 8 a 17/12/2025
Resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 8/01/2026
Período de recursos quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 9 a 12/01/2026
Resultados preliminares da avaliação da autodeclaração (vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas + caracterização da deficiência): 15/01/2026
Período de recursos  avaliação da autodeclaração e caracterização da deficiência: 16 a 19/01/2026
Resultado dos pedidos de revisão das notas de títulos + resultado definitivo da verificação documental e caracterização da deficiência: 18/02/2026
Previsão de divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera)  após Fases 1 a 4: 20/02/2026
1ª convocação para confirmação de interesse: 20/02/2026
Período da 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026
Previsão das listas pós-1ª confirmação de interesse: 27/02/2026
2ª convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026
Período da 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026
Previsão das listas pós-2ª confirmação de interesse: 06/03/2026
3ª convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026
Período da 3ª confirmação de interesse: 7 a 09/03/2026
Previsão das listas pós-3ª confirmação de interesse: 16/03/2026
Início das convocações para nomeação e, quando couber, de Investigação Social e Funcional / Defesa de Memorial e Prova Oral / Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026
Prazo para envio da documentação  Defesa de Memorial e Prova Oral (Edital MS nº 01/2025): 06 a 10/04/2026

