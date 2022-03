Doria: Novas faixas etárias aptas a receber a 4ª dose serão anunciadas na próxima semana

Na cidade de São Paulo, idosos a partir 70 anos poderão tomar a 4ª dose da vacina a partir da próxima terça-feira, 29, informou a Prefeitura

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira, 23, que “certamente” irá anunciar durante coletiva de imprensa na próxima semana as novas faixas etárias que estarão aptas a receber a 4ª dose da vacina contra covid-19. Segundo ele, haverá uma reunião da gestão paulista para discutir o tema nesta quinta-feira, 24. Atualmente, o Estado recomenda a administração da 4ª dose apenas em idosos acima de 80 anos e em pessoas com comorbidades que têm mais de 12 anos.

“Nós decidiremos isso (ampliação da 4ª dose) amanhã na reunião do PEI (Programa Estadual de Imunização), e certamente na coletiva da semana que vem nós estaremos anunciando as outras faixas etárias para (receber) a 4ª dose”, indicou Doria. “Esse é o primeiro item da pauta da reunião de amanhã.”

No início desta semana, conforme anunciado pelo governo, cidades paulistas começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos. Como requisito, eles necessitam ter recebido a 3ª dose há ao menos quatro meses.

Anteriormente, conforme orientação do Ministério da Saúde, a administração da 4ª dose estava sendo recomendada pelo Estado apenas para pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Mas a orientação foi revista pelo governo de São Paulo.

Como mostrou reportagem do Estadão, alguns Estados, como Mato Grosso do Sul, começaram a vacinar mais faixas com 4ª dose ou mesmo estudar a medida. Isso porque a população idosa pode ter queda acentuada na imunidade obtida com a vacina após alguns meses, o que acaba expondo o grupo a um maior risco.

Na cidade de São Paulo, idosos a partir 70 anos poderão tomar a 4ª dose da vacina a partir da próxima terça-feira, 29, informou a Prefeitura. A vacinação será feita com os imunizantes disponíveis.

A prefeitura de Botucatu decidiu começar aplicar a 4ª dose da vacina contra a covid-19 a partir do início de fevereiro no grupo com mais de 70 anos. Neste mês, expandiu a aplicação para a faixa com mais de 60 anos.

A ampliação para faixas abaixo de 80 anos ainda não foi anunciada, no entanto, pelo Estado de São Paulo, embora o governo tenha indicado em outras ocasiões que a intenção seria começar com o público acima de 80 e, posteriormente, ampliar a população-alvo da 4ª até a faixa de 60 anos.

