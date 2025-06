Dois jovens brasileiros morrem em rio de Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Dois adolescentes brasileiros de 17 anos morreram afogados no Rio Douro, no norte de Portugal, em um intervalo de dois dias.

Heitor Silva foi ao Porto na última sexta (30) para uma visita de estudo com a turma da escola. Ele morava em Vila Nova de Gaia, cidade vizinha.

O jovem e outros dois colegas de sala se desafiaram a saltar do andar inferior da ponte Luís I, que cruza o Rio Douro. A estrutura tem 9,4 metros de altura.

Brasileiro foi o último a saltar e, aparentemente, “não sabia nadar”. O relato foi feito à emissora local SIC Notícias por um casal de turistas alemãs que cruzava a ponte e presenciou a cena.

Enquanto os dois se dirigiram à margem do rio, Heitor se debatia na água, também segundo os turistas. Um dos colegas tentou salvar o brasileiro, mas foi vencido pela correnteza e resgatado por um barco.

Buscas continuam. Até a manhã desta terça-feira (03), o corpo de Heitor ainda não havia sido encontrado.

É comum ver locais pularem da ponte. A cena se torna corriqueira especialmente nesta época do ano, com a aproximação do verão na Europa e a alta da temperatura. Os jovens recebem dinheiro de turistas para fazer os saltos.

OUTRO CASO FOI EM CIDADE VIZINHA, NO MESMO RIO

Rhuan Santos morreu afogado dois dias antes de Heitor, na última quarta-feira. Ele entrou no rio Douro na altura da vila de Valbom, no município de Gondomar, Região Metropolitana do Porto.



Mergulhadores resgataram o corpo do adolescente. O velório foi realizado no último sábado.