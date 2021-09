Dia Mundial Sem Carro: pandemia populariza o uso de transportes sustentáveis

Estudo aponta que caminhadas, bicicletas e patinetes entraram na rotina das pessoas

O Dia Mundial Sem Carro é celebrado em 22 de setembro. A data tem como objetivo estimular a reflexão a respeito do uso excessivo de automóveis e fazer as pessoas experimentarem meios de transporte alternativos e mais sustentáveis para se locomover.

Esses ideais, inclusive, não estão longe da realidade. Isso porque a pandemia de Covid-19 mudou rotinas e aumentou a busca por formas saudáveis de locomoção. É o que mostra o estudo “Mobility Futures 2021: The Next Normal”. Realizado pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria, a pesquisa explora o comportamento das pessoas e atitudes em relação a viagens e mobilidade.

Caminhar lidera o ranking das modalidades que mais ganhou popularidade no mundo após a chegada do novo coronavírus. Tanto que marcou 78 pontos de satisfação em 100. O aumento mais notável é visto na Europa, região em que houve um incremento de 4,8% na comparação entre 2019 e 2020. O uso de bicicletas e patinetes também apresentou alta de 3% ao redor do planeta.

Os veículos coletivos, por sua vez, tiveram queda. Embora contribuam no controle de poluentes, não são boas opções em um contexto de pandemia, uma vez que aumentam o risco de contágio. Sendo assim, o uso de transportes públicos, como ônibus e metrôs, teve redução global de 5,6%. Iniciativas de compartilhamento de carros também caíram (-2,2%).

O maior desafio em relação à mobilidade, no entanto, continua sendo a preferência por automóveis. As longas distâncias e uma cultura que tem o veículo como principal meio de transporte, aliadas às medidas de distanciamento social e o risco de contágio, fizeram com que o uso de automóveis crescesse 3,8%.

É importante destacar que o “Mobility Futures 2021: The Next Normal” entrevistou mais de 9.500 habitantes de

13 cidades. São elas: Berlim e Munique (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Chicago e Nova York (Estados Unidos), Copenhague (Dinamarca), Londres (Inglaterra), Madrid (Espanha), Milão (Itália), Mumbai (Índia), Paris (França), Pequim (China) e São Paulo (Brasil).

