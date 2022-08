Dia dos Pais deve movimentar R$24,09 bilhões e cuidados devem ser redobrados nas compras online

As compras pela internet, que já eram uma tendência em crescimento, se mostram cada vez mais fortes.

O dia dos pais é a primeira data comemorativa do segundo semestre, onde muitos lojistas e e-commerces acreditam e apostam em um reflexo positivo nas vendas, apesar da economia no país.

A expectativa se dá especialmente porque este é o primeiro ano, desde 2020, em que o Dia dos Pais é comemorado sem nenhuma restrição. Além disso, será celebrada em 14 de agosto, data próxima ao recebimento dos salários da maioria dos consumidores.

Segundo levantamento realizado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, o Dia dos Pais deve movimentar R$24,09 bilhões no comércio nacional. De acordo com a pesquisa, 63% dos consumidores pretendem comprar presentes este ano.

As compras pela internet terão papel relevante na preferência dos consumidores, já que 43% dos entrevistados pretendem comprar a maior parte dos presentes na internet, sendo 70% destes em sites, 64% em aplicativos e 21% no Instagram.

“As compras pela internet, que já eram uma tendência em crescimento, se mostram cada vez mais fortes. Por isso, é importante que o comércio se prepare. Mesmo os micro e pequenos negócios, que não possuem uma página na internet, por exemplo, podem utilizar as redes sociais e aplicativos como WhatsApp para atender e atrair os consumidores”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

Justamente por esse crescimento na intenção de compras em ambiente online, alguns cuidados são essenciais, tanto a título de precaução quanto aos principais direitos em compras realizadas pela internet. Confira as principais dicas para evitar transtornos!

Não faça compras a partir de e-mails não solicitados (SPAM): as chances de que você se torne vítima de golpes on-line ao fazer compras a partir de um e-mail promocional de uma loja da qual você não é cliente são consideravelmente grandes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dê preferência a lojas que oferecem vários recursos de atendimento: chat para esclarecimento de dúvidas, canal de WhatsApp, SAC que atenda por várias horas do dia, são alguns dos canais importantes para avaliar se a loja dispõe. Uma boa fonte de consulta pode ser a própria página da loja, ou a plataforma Abri.com.br, que organiza os SACs das principais empresas, incluindo diversas lojas online;

Desconfie de ofertas muito atrativas: Sempre desconfie de ofertas com preços muito fora do padrão de mercado do produto. Pesquise em mais de vendedor ou site, comparando os preços e informações disponíveis;

Verifique se a loja online é um ambiente seguro: busque no site da empresa por selos como “Internet Segura” e “Site Seguro”. Também é importante observar se o navegador de internet exibe o ícone de um cadeado. Este símbolo indica o uso de um certificado digital SSL (Secure Socket Layer), importante recurso de segurança. A LGPD (lei geral de proteção de dados) determina que as lojas tenham política de privacidade e proteção de dados claras, garantindo que não haja perda, vazamento ou acesso não autorizado e que o pagamento seja seguro;

Veja se a loja informa o CNPJ, telefone e endereço: Em maio de 2013, entrou em vigor o Decreto Federal nº 7962/13, que determina uma série de obrigações para o e-commerce no Brasil, entre elas, que a loja on-line informe em local visível número de CNPJ, endereço físico e número de telefone;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direito ao arrependimento de compra: O consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de 7 dias, ou seja, nesse prazo, poderá devolver o produto sem nenhuma justificativa ou nenhum custo, na forma do art. 49 Código de Defesa do Consumidor;

Garantia do produto adquirido: Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 26 § 3º, o direito de reclamar pelos vícios ocultos expira em 30 dias quando se trata de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, como o setor alimentício, e de 90 dias para o fornecimento de serviços e produtos duráveis, como televisão, geladeira, etc;

Verifique opiniões de outros consumidores: Existem sites de vendas que oferecem espaço para que compradores compartilhem suas experiências em compras online, informando o produto e nome da loja. Além disso, sites como o ReclameAqui.com.br é uma excelente fonte de consulta para analisar como a loja lida com os problemas enfrentados pelos consumidores;

Não pague boletos, faça depósitos, transferências em dinheiro ou PIX sem ter certeza da fonte: Por último, mas não menos importante, grande parte das lojas online aceitam o pagamento via boletos, PIX ou depósitos, mas lembre-se de se atentar ao fato de que a conta recebedora esteja de acordo com os dados oficiais da loja. Na dúvida, não finalize o pagamento.