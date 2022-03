Denise Rocha, Furacão da CPI, choca web ao aparecer com rosto irreconhecível

“Gente a minha mente está bugada até agora com esse antes e depois da Denise Rocha, Furacão da CPI”, escreveu um internauta

A modelo Denise Rocha, 38, conhecida como “Furacão da CPI”, surpreendeu a web ao aparecer irreconhecível nas redes sociais após procedimentos estéticos. Muitos internautas falaram que está impossível reconhecer a ex-participante de A Fazenda (Record), que ela trocou de rosto e até memes foram criados.

“Gente a minha mente está bugada até agora com esse antes e depois da Denise Rocha, Furacão da CPI”, escreveu um internauta, que publicou fotos do antes e depois da modelo no Twitter. Um homem também publicou fotos do antes e depois da Denise e comentou: “Gente e a Denise Rocha que foi substituída por uma mulher que sequer parece com ela e ninguém está falando nada sobre.”

Outro usuário da rede social compartilhou fotos da modelo e disse que não consegue acreditar na mudança. “Ela literalmente jogou a cabeça dela fora e colocou outra no lugar”, escreveu. Uma mulher falou que está chocada com a mudança no rosto da modelo. “Parece até que ela colocou um rosto diferente nas fotos”, disse rindo.

Um internauta compartilhou uma foto do filme “A Outra Face” que tem John Travolta interpretando um agente especial do FBI que troca de rosto com um criminoso, usando uma técnica revolucionária. “Denise Rocha dando vida a um clássico”, comentou o internauta.

Uma pessoa comentou que Denise é o incrível caso de transplante de rosto que deu certo e pediu para Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda (Record) colocar a modelo novamente no reality. “Bota ela de novo na fazenda que a bixa vai entregar muito de novo e de cara nova. Parabéns Denise Rocha e ao cirurgião”, escreveu.

A modelo ficou conhecida nacionalmente como “Furacão da CPI”, em 2012, após o vazamento de um vídeo íntimo durante a CPI do Cachoeira. Na época, ela ganhou fama e foi capa da revista masculina Playboy. Depois, foi musa da escola de samba Mocidade, no Rio, e vice-campeã da sexta edição de A Fazenda.