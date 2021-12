Demanda por teste rápido de Covid movimenta farmácia em véspera de festa

De acordo com o monitoramento da Abrafarma, na semana de 13 a 19 de dezembro, foram 138 mil atendimentos, alta de 9%

Joana Cunha

Como aconteceu no primeiro ano da pandemia, em 2020, a demanda por testes rápidos de Covid em farmácias cresceu às vésperas das festas de Natal e Ano Novo. Além dos consumidores preocupados em saber se não estavam contaminados antes de participar dos eventos, desta vez, a variante ômicron e o surto de gripe podem ter impulsionado o movimento.

De acordo com as farmácias, não chegou a faltar teste, mas as agendas ficaram bastante cheias nas unidades da rede Raia Drogasil. Para conseguir um horário disponível, a empresa recomenda que o cliente consulte seus sites e aplicativos. Nas drogarias São Paulo e Pacheco também é preciso agendar horário para fazer o teste.

De acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação do varejo farmacêutico), na semana de 13 a 19 de dezembro, foram 138 mil atendimentos, alta de 9% em relação à semana anterior. Na comparação com novembro, o aumento foi de 44%.