Defesa Civil emite alerta severo para a cidade de São Paulo devido a chuva forte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Defesa Civil emitiu um alerta severo devido a chuva forte que cai na cidade de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (5).



O aviso do órgão ocorre após o registro de vento, granizo e raios nas zonas oeste, sul e norte da capital paulista. O órgão alerta ainda que as condições climáticas também atingem os municípios que fazem parte da Grande São Paulo.



De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da capital paulista, a cidade está em estado de atenção para alagamentos.



Chuvas vindas do interior, diz o órgão paulistano, atuaram com moderada e forte intensidade em alguns pontos da cidade.



Há chuva forte também em Vargem Grande Paulista, Araçariguama e Cotia.



O CGE pede que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, não enfrentem correntezas, fiquem longe da rede elétrica e não parem debaixo de árvores.



A previsão para os próximos dias é de a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e passagem rápida de uma frente fria com queda das temperaturas a partir do início da próxima semana.



A sexta-feira (6) promete ser chuvosa já a partir da madrugada. As temperaturas devem registrar mínima de 16°C e a máxima em torno dos 21°C.



Desde dezembro, os estados das regiões Sudeste e Sul passaram a fazer parte do sistema nacional de alertas de desastres naturais por meio da tecnologia cell broadcast. Essa padronização foi realizada para tornar mais ativa a comunicação da população quando houver risco iminente de desastres.



Quais são os dois tipos de alertas?

Alerta Extremo -é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. Neste caso, a mensagem acionará a vibração do aparelho e um sinal sonoro, semelhante a uma sirene, ainda que o celular esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. A tela congelará com a mensagem e ela só desaparecerá se o usuário a fechar.



Alerta Severo -indica a necessidade de medidas de proteção. Neste caso, o sinal sonoro será um “beep” similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. A tela também congelará e a mensagem só desaparecerá se o usuário a fechar.



O que fazer quando recebo um alerta severo ou extremo?

Quando a Defesa Civil envia o alerta, seja severo ou extremo, a própria mensagem já esclarecerá qual é o risco iminente e qual ação precisa ser tomada pelo morador. Em caso de chuva, normalmente é avisado para o cidadão evitar áreas de alagamentos. Em risco iminente de deslizamento de terra, o texto pode pedir para ele deixar a casa e se dirigir para outro local seguro. A ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.