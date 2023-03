De moto, mulher não vê fio de telefonia solto e é enforcada

Segundo testemunhas, técnicos da Vivo faziam manutenção no local, mas a rua estava sem nenhuma sinalização de segurança

Uma mulher estava de moto com a sua filha, quando pararam em um semáforo fechado. Ao abrir e acelerar, ela logo sentiu um impacto no pescoço. Para não deixar a filha cair, ela conseguiu se segurar e estacionar na lateral da via.

“Eu tirei o fio do meu pescoço e coloquei minha filha no chão. Em seguida, desmaiei”, disse ela ao g1. A mulher de 29 anos foi levada pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento Central (UPA) e liberada após atendimento médico.

Segundo testemunhas, técnicos da Vivo faziam manutenção no local, mas a rua estava sem nenhuma sinalização de segurança.