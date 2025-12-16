Datena passa por cirurgia no coração em hospital de São Paulo e diz que era grave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em suas redes sociais, o apresentador José Luiz Datena expôs que fez uma cirurgia cardíaca para desobstruir as artérias que foi necessária devido à diabete.



No vídeo publicado nesta terça (16), o apresentador começou pedindo desculpas por sua aparência e continuo dizendo: “Estava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo”.



O âncora do Programa “Brasil do Povo”, da RedeTV!, lembrou aos seguidores a importância de fazer exames regularmente com ênfase para diabéticos.



A cirurgia foi realizada em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês, onde o Prof. Dr. Roberto Kalil Filho coordenou o procedimento. Datena aproveitou o momento para agradecer a equipe médica e outros profissionais do hospital.



Ele ainda reforçou a mensagem de cuidar da saúde: “Lembrando que preservando a saúde de vocês, vocês preservam a saúde dos filhos”.