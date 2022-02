Curso online ao vivo amplia oportunidades

A modalidade de cursos de pós-graduação online com aulas ao vivo amplia oportunidades para profissionais, que podem escolher entre instituições, independentemente de onde moram

Com a pandemia do coronavírus e a consequente urgência de distanciamento social, novas formas de se relacionar com a rotina passaram a fazer parte da vida das pessoas em todo o mundo. Atualmente, são oferecidas possibilidades de consultas médicas online, por exemplo, além do trabalho em home office que, em muitas empresas, vigora ainda hoje, em tempos de reabertura das atividades presenciais.

O segmento da educação deu um passo a mais, impulsionado pelo desafio de promover uma transposição do modelo presencial para o modelo remoto, simulando a experiência que os alunos tinham em sala de aula. Para suprir essa necessidade, foi criada a modalidade online com aulas ao vivo e interação instantânea entre aluno e professor. Tal formato se difere do modelo de Educação a Distância (EaD), justamente por manter aspectos do ensino presencial. Diferentemente da já consolidada educação a distância, que conta com 100% de aulas gravadas, os alunos continuaram a ter dias e horários marcados para assistir às aulas, em um ambiente online de encontro, troca e simultaneidade. Nesse sentido, os cursos online com aulas ao vivo se firmaram como outra possibilidade de ensino, somando-se aos modelos presencial e EaD.

Esse formato atendeu as expectativas de Carolina Doreto Poltronieri, 27, bacharel em Administração de Empresas. Moradora do ABC Paulista, ela concluirá, ainda no primeiro semestre deste ano, o MBA em Inteligência de Mercado no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas (IEC PUC Minas). A administradora, adepta da rotina, enxergou no modelo uma opção viável. Segundo ela, “estudar on-line me proporciona conforto, economia, facilidade de acesso e certa flexibilidade de horários, já que posso assistir às aulas gravadas caso perca algum encontro ao vivo. Além disso, gosto de planejar meu dia e, nesse formato “ao vivo”, consigo me organizar para estar disponível nos dias das aulas”.

Dados do IEC PUC Minas mostram que há muitas pessoas como Carolina que, independentemente de sua localização geográfica, optaram por esta modalidade. O ingresso de pessoas de outros estados nas mais de 300 ofertas no modelo online com aulas ao vivo está em constante crescimento. No primeiro semestre de 2020, ou seja, antes da pandemia, 96% dos estudantes residiam em Minas Gerais. Já no 2º semestre de 2021, após a implantação do modelo online com aulas ao vivo, 46% do total de alunos inscritos eram de outros estados. Para esta campanha, que está com inscrições abertas até o dia 07/03, a expectativa é que a participação de outros estados siga evoluindo.

Carolina ressalta, por fim, que a possibilidade de optar entre instituições distantes de sua cidade é uma vantagem: “Quando pensei em fazer a pós em Inteligência de Mercado, fiquei em dúvida entre duas instituições, e acabei optando pela PUC Minas por seu reconhecimento em todo o Brasil”, conta. Para ela, a interação simultânea traz benefícios que vão além do curso, já que ela tem a oportunidade de conhecer e compartilhar a cultura, as gírias e os costumes de pessoas de outros estados.

Inscrições abertas

A PUC Minas, por meio do Instituto de Educação Continuada (IEC PUC Minas), está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação latu senso nas modalidades presencial e online com aulas ao vivo. A instituição oferece, ainda, a modalidade totalmente EaD (com aulas gravadas previamente e a possibilidade de assisti-las onde, quando e quantas vezes desejar), promovida pela PUC Minas Virtual.

Para se inscrever em uma das mais de 700 ofertas de pós-graduação (presencial, online com aulas ao vivo e totalmente EaD), basta acessar o site www.pucminas.br/pos. Mais informações podem ser obtidas pelo (31) 3319-4444. As inscrições são gratuitas.