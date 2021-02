Culto com mais de 2,5 mil pessoas é interrompido por fiscalização

Evento contava com muitos idosos aglomerados. Organizadores foram multados em R$ 150 mil

Um culto com mais de 2,5 mil pessoas foi interrompido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (24), em Curitiba-PR. A corporação foi ao local após vizinhos denunciarem a aglomeração — em tempos de covid-19.

De acordo com a corporação, havia até um palco no evento, chamado de Noite do Abraão. O local tinha 1,2 mil cadeiras e contava com muita gente em pé. Os fiéis usavam máscaras, mas não respeitavam o distanciamento recomendado.

Dentre os presentes, havia muitos idosos e também crianças.

Os organizadores do culto foram multados em R$ 150 mil. Foram três notificações: uma promoção de eventos, outra por aglomeração e a última por falta de distanciamento. Cada uma prevê pagamento de R$ 50 mil.

Os pastores foram levados à delegacia e foram liberados após assinar um termo circunstanciado de ocorrência.