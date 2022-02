Cronograma de obras da linha 6 deve ser mantido, diz secretário de SP

Galli lembrou que esta é uma obra muito esperada: são mais de 600 mil pessoas que vão poder circular por dia nessa linha

O secretário estadual dos Transportes de São Paulo, Paulo Galli, disse, em entrevista ao site UOL, que o cronograma de obras da linha 6-laranja do metrô da cidade deve ser mantido mesmo após uma cratera ter sido aberta na marginal Tietê, bem ao lado da obra.

Galli lembrou que esta é uma obra muito esperada: são mais de 600 mil pessoas que vão poder circular por dia nessa linha. “E é uma região muito carente de São Paulo, do ponto de vista de mobilidade”, falou.

Segundo o secretário, eles vão se é possível manter o prazo da construção avançando em outros canteiros e em outras frentes de obra.

“Nós estamos trabalhando com a possibilidade de manter o cronograma. Temos dois canteiros hoje interditados. Por outro lado, são mais de 30 canteiros que a empresa tem em operação.”

A pista central da marginal Tietê no sentido rodovia Ayrton Senna, que estava interditada entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, na zona oeste da capital paulista, foi liberada hoje, às 17h, depois de ficar mais de 48 horas interditada.

Anteontem, houve um vazamento na tubulação de esgoto, o que transformou em um rompimento e, consequentemente, abrindo uma cratera no local.