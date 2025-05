Criminosos entram em prédio em Higienópolis, em SP, com carro clonado e roubam seis apartamentos

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Criminosos invadiram um prédio residencial em Higienópolis, no centro de São Paulo, e fizeram seis famílias reféns na manhã desta terça-feira (13).

Segundo informações da Polícia Civil, dez suspeitos entraram no edifício, na rua Doutor Gabriel dos Santos, por volta das 8h com um carro clonado. O porteiro teria identificado a placa do veículo e liberado o acesso. Ninguém ficou ferido.

Dentro, os criminosos fizeram seis famílias de reféns na garagem, entraram e roubaram seus apartamentos. A equipe do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) foi acionada e conseguiu liberar os moradores. Os criminosos fugiram.

O veículo, segundo a polícia, já foi identificado e está sendo procurado. Ainda não há informações sobre os suspeitos.

Policiais seguem no endereço colhendo depoimentos. Segundo relato do porteiro, a identificação facial do motorista do veículo foi negada pelo sistema de segurança.

Porém, como o veículo estava supostamente cadastrado e, mediante reclamação do criminoso, o funcionário acabou liberando a entrada.