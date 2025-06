Crianças são retiradas de área de risco em Caxias do Sul (RS), afetada por chuvas

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

O número de cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas chuvas subiu para 86 nesta quinta-feira (19), de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil estadual no final da manhã.

Duas pessoas já morreram em decorrência dos estragos e uma segue desaparecida.

Entre as cidades que registraram algum tipo de ocorrência está Caxias do Sul, onde 12 pessoas que estavam em áreas de risco, incluindo crianças, precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros, após a cheia do rio Arroio Pinhal.

Um vídeo feito por volta das 17h desta quarta-feira (18) mostra o momento em que uma das crianças é carregada pelo socorrista para atravessar uma ponte de madeira, com ajuda de cordas, na Vila São Pedro. Ninguém se feriu.

De acordo com a prefeitura, o grupo foi encaminhado para abrigos.

Em todo o estado, quase 3.000 pessoas já foram afetadas diretamente pelas chuvas. Na manhã desta quinta, 1.993 pessoas seguiam desalojadas (em casa de parentes e amigos) e 984, em abrigos públicos.

A elevação da água em alguns rios que cortam o estado começou a ser observada nesta terça-feira (17). O rio Gravataí, na cidade de Alvorada (região metropolitana de Porto Alegre), atingiu a cota de inundação na manhã de terça.

Na madrugada do dia seguinte, quarta, foi a vez do rio Caí, em São Sebastião do Caí. E, ainda no final da manhã de quarta, a cota de inundação também foi ultrapassada no rio Taquari, em Estrela.