Criança de 3 anos é abusada e suspeito é jogado em bueiro

Idoso foi encontrado em estado grave dentro de boca de lobo em Santa Luzia, na Grande BH

Na noite do último domingo (10), um idoso suspeito de abusar de uma criança de apenas 3 anos, foi espancado e jogado em um bueira na região metropolitana de Belo Horizonte MG. A ocorrência foi registrada por volta de 18h30 na Rua Urupema, no Bairro São Cosme.

O crime ocorreu enquanto o pai da vítima entrou em casa para buscar a cadeirinha de passeio que por sua vez a criança teria ficado no veículo esperando. Em um momento de vulnerabilidade, a criança teria sofrido o ataque por um homem que passava pelo local.

Um homem de cabelos brancos teria se aproximado de forma sorrateira da janela do automóvel, acariciado o corpo da menina e tentado beijá-la. A cena foi vista pela dona de um bar da região. Ela então alertou a mãe, que estava num ponto onde a visão era menos privilegiada. Ambas começaram a gritar, despertando a atenção da vizinhança.

Diante do alvoroço, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelo pai da pequena com a ajuda de pessoas que circulavam nas redondezas. Ele mesmo acionou a PM. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suposto abusador já dentro de um bueiro com ferimentos graves, sendo resgatado pelos bombeiros.

No local, a equipe médica constatou lesões graves na cabeça, na região anal, na boca, no nariz, além de vários hematomas pelo corpo. Enquanto era atendido, o senhor conseguiu se comunicar, mas parecia confuso, já que se identificou com dois nomes diferentes.