Criança atingida por tiro no Rio tem estado grave

A menina foi atingida por um disparo na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais civis e milicianos

A menina de e 4 anos baleada no fim da tarde de quarta-feira, em Curicica, zona norte do Rio, passou por cirurgia e continuava em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto. A menina foi atingida por um disparo na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais civis e milicianos.

A criança foi inicialmente levada para a UPA de Taquara, que fica na mesma região onde ocorreu o confronto, sendo depois transferida para o hospital da zona sul da cidade. A avó da menina, contou que a neta foi ferida quando saía da escola com a mãe. “Ela (mãe) me disse que foi buscá-la na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir para casa Quando ela viu, a menina já estava cheia de sangue. Minha neta já estava desacordada”, contou a avó.

Não há informações sobre a origem do disparo. De acordo com a Polícia Civil, agentes foram à Curicica após denúncias de extorsão, foram atacados e houve tiroteio.

Estadão Conteúdo