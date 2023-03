Corriqueira briga de trânsito pode colocar renomado delegado da PCGO em maus lençóis

Mesmo após provocar o acidente, o delegado Francisco Lipari não saiu de seu carro e nem quis falar com a vítima

Era véspera do jogo do Brasil contra a Croácia, aquele que levou à eliminação na Copa do Mundo de 2022, quando a vida de Priscilla e Abadio de Almeida virou de cabeça para baixo.

Pai e filha estavam dirigindo na rua T-55, no Setor Marista, bairro considerado nobre e boêmio da cidade de Goiânia-GO, quando se envolveram em um acidente de trânsito por volta das 19h. O motorista do outro carro era Francisco Lipari, delegado responsável por diversas investigações contra políticos e empresários da cidade.

Quem estava dirigindo o veículo acometido no acidente era Abadio, e sua filha foi quem desceu para falar com o outro motorista, o delegado Francisco. Entretanto, Lipari não saiu do carro e nem baixou o vidro para falar com a vítima, e parecia estar embriagado.

Momentos antes, o delegado estava em uma confraternização da DERCAP – Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública. Uma imagem que circulou nas redes sociais mostra o delegado com um copo de cerveja na mão.

O carro onde estavam Abadio e Priscilla era um Ônix, que estava parado no semáforo vermelho. Com a batida, acabou indo para frente e encostando em um outro veículo, um Prisma, que também sofreu avarias na sua parte traseira.

No Boletim de Ocorrência realizado, foi informado ainda que um motociclista que passava pelo local advertiu as vítimas que o condutor do HB20, Francisco, estava dirigindo em ‘movimentos de zigue-zague’ durante a trajetória antes do acidente. Mesmo após colidir com o carro, o delegado não prestou esclarecimentos e fugiu do local.

Priscilla precisou buscar um outro contato dentro da PCGO para conseguir o telefone de Francisco, já que o mesmo não quis falar com ela na hora do acidente. Ao ser procurado por mensagem, porém, o delegado disse que não era ele dirigindo, e sim o irmão. A mulher então estranhou, já que o motorista do carro usava a mesma roupa que ele apareceu usando momentos antes na confraternização.

Apesar de afirmar não ter sido ele o causador do acidente, Francisco concordou em pagar o conserto do carro. Até o momento, a família não acionou a Justiça para investigar o estado de possível embriaguez do delegado.

Tanto o departamento da Polícia Civil do Goiás como o Lipari foram procurados pela reportagem, que não obteve resposta. O espaço segue aberto.