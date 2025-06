Corpus Christi será feriado em 17 capitais nesta quinta-feira (19)

O Dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), será feriado em 17 das 27 capitais brasileiras. Com isso, trabalhadores de várias regiões do país terão uma pausa no meio da semana e, em alguns casos, poderão prolongar o descanso até a sexta-feira.

Nas cidades onde a data é considerada feriado, a legislação determina a dispensa dos trabalhadores. Caso haja necessidade de trabalho no dia, o funcionário tem direito a receber o pagamento em dobro ou a folga compensatória.

Entre as capitais que decretaram feriado estão São Paulo (SP), Salvador (BA) e Curitiba (PR).

Outras 10 capitais, no entanto, adotaram o ponto facultativo — o que significa que apenas servidores públicos são dispensados do expediente, sem prejuízo salarial. No setor privado, o funcionamento das empresas segue a critério do empregador.

Capitais onde Corpus Christi é feriado:

Macapá (AP)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Cuiabá (MT)

Campo Grande (MS)

Belém (PA)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Aracaju (SE)

Maceió (AL)

Goiânia (GO)

Fortaleza (CE)

Florianópolis (SC)

Capitais com ponto facultativo:

Manaus (AM)

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

São Luís (MA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Velho (RO)

Palmas (TO)

Rio Branco (AC)

O que é ponto facultativo?



Em dias de ponto facultativo, servidores públicos são liberados do trabalho sem prejuízo na remuneração. A medida é geralmente adotada em datas que antecedem ou sucedem feriados, com o objetivo de facilitar a organização do calendário. No setor privado, as empresas têm autonomia para decidir sobre o funcionamento.