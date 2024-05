Corpus Christi é celebrado no país com tapetes coloridos e doações para o RS

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS)

A celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira (30) foi marcada por ruas de dezenas de cidades brasileiras enfeitadas com tapetes coloridos alusivos à data e pela lembrança aos atingidos pela tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, além de campanhas de doações para famílias gaúchas.



A tragédia, que completou um mês nesta quarta-feira (29), foi lembrada em atos ligados à Igreja Católica em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.



O Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, comemora o sacramento da eucaristia –no qual católicos acreditam ocorrer a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo– e é celebrada em vários países de tradição cristã.



Por isso, igrejas e comunidades católicas espalhadas pelo país preparam tapetes coloridos para decorar as procissões que marcam a data. Entre os materiais usados nos tapetes estão serragem, areia, folhas, flores e dolomita -espécie de calcário tingido nas cores desejadas.



Em Minas Gerais, a avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, foi palco da montagem dos tapetes desde a noite desta quarta, para a procissão marcada para as 18h desta quinta -sairá da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem rumo ao Santuário Arquidiocesano São José.



Um dos tapetes foi confeccionado com os dizeres “RS – Unidos aos nossos irmãos”, com desenhos de pessoas dando as mãos umas às outras.



No Rio, estudantes do Colégio Imaculado Coração de Maria fizeram um “tapete solidário”, com alimentos que serão encaminhados a famílias carentes, inclusive gaúchas. A Arquidiocese do Rio incentivou a doação de mantimentos para destinar às famílias necessitadas.



Já em Mato Grosso do Sul, as doações estão sendo feitas por fiéis desde o início da manhã. Até o fim do dia, a expectativa é que as arrecadações sejam suficientes para encher oito caminhões de doações para serem enviadas ao Rio Grande do Sul.



Em Siderópolis (SC), o ponto de arrecadação desde o início da manhã desta quinta foi a Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde os tapetes alusivos a Corpus Christi foram confeccionados.



Os atingidos pelas enchentes no Sul do país também foram lembrados pelo arcebispo de Aparecida (SP), dom Orlando Brandes, em missa nesta quinta. O religioso disse na celebração enviar palavras de consolação e força aos gaúchos.



TONELADAS DE MATERIAIS ENFEITAM RUAS



Em Matão, no interior paulista, a programação da prefeitura para celebrar a 76ª edição da festa de Corpus Christi conta com apresentações de corais desde as 9h, que segue à tarde com DJs e um pocket show com batalha de MC’s.



Iniciada nesta quarta-feira (29), a programação na cidade deve receber 50 mil pessoas, segundo a prefeitura, especialmente fiéis para a procissão desta quinta, que conta com 12 quarteirões enfeitados e acontecerá às 17h no entorno da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus.



Para deixar tudo pronto a tempo, cerca de 500 voluntários começaram a montagem dos tapetes ainda durante a madrugada, com a utilização de aproximadamente 70 toneladas de dolomita em pó, que ganha vida com as mãos dos artistas que preparam os tapetes religiosos.



Também tradicional, o tapete de Corpus Christi no centro histórico de Santana de Parnaíba, na Grande SP, teve 850 m de extensão com 60 obras representadas.



A previsão é que a cidade receba nesta quinta um total de 30 mil visitantes no entorno da Igreja Matriz Santa Ana, na região central.



Também houve celebração com tapetes em locais como Itu, Pirapora do Bom Jesus, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.



Na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André também optaram por promover arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene e cobertores para serem doados a famílias necessitadas nos municípios.



No Paraná, as ruas foram enfeitadas em cidades como Foz do Iguaçu e Maringá.