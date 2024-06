Controle parental: como ativar recurso e manter crianças seguras na internet?

Não é segredo que a internet pode ser um lugar bastante perigoso. Quando se trata de crianças, cuidar dessa questão é ainda mais importante.

Para ajudar com esse assunto delicado, é possível ativar o controle parental nos celulares dos jovens. Essa função permite que se controle alguns aspectos do acesso à internet, a exemplo da restrição de conteúdos inadequados para menores de idade e do bloqueio de páginas que podem representar algum tipo de perigo.

Acionar o controle parental é bastante simples. No Android, basta abrir as configurações do dispositivo, selecionar Google e Controle dos pais. Então, é só clicar em Vamos começar e vincular a conta do jovem a um grupo do Google.

Depois disso, é preciso baixar o aplicativo Google Family Link. O app permite limitar o tempo de uso e acompanhar a localização do celular, entre outros mecanismos.

Para acionar a supervisão, não é necessário instalar o aplicativo no celular da criança. O monitoramento ocorre via app baixado pelos pais. No entanto, o Family Link só funciona se o smartphone da criança for Android.

Já o iPhone permite o controle parental na seção Tempo de Uso. Assim, é possível bloquear determinados conteúdos e filtrar o acesso a alguns aplicativos.

Para isso, é preciso abrir Ajustes e selecionar Tempo de Uso. Então, escolha a alternativa Este iPhone é de uma criança. Desse modo, haverá a opção de limitar o uso de apps e escolher horários de repouso. Também é possível criar um código para ajustar essas opções.

Outros aplicativos permitem o acionamento do monitoramento dentro de sua própria interface. É o caso do YouTube, que apresenta o modo restrito dentro de suas configurações, e do Instagram. Neste último, basta acessar Configurações, Supervisão e Criar convite, enviando ao menor um convite de supervisão.

Já no TikTok, é necessário abrir a rede social nos smartphones do jovem e do responsável, selecionar Perfil, Configurações e privacidade, optar por Sincronização familiar, digitalizar o QR Code que aparecer na conta do supervisor e confirmar o vínculo entre as duas contas.

Existem ainda aplicativos que trazem versões específicas para crianças. O YouTube Kids e o Spotify Kids são exemplos de apps que já vêm com uma espécie de controle parental.

Estadão Conteúdo