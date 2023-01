Conheça o relógio de dom João 6º destruído por golpistas no Congresso

A peça, considerada rara, foi dada de presente a dom João 6º pela corte de Luís 14, da França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um relógio trazido ao Brasil por dom João 6º em 1808 foi destruído por terroristas durante invasão aos Três Poderes, no Distrito Federal, neste domingo (8).

A peça, considerada rara, foi dada de presente a dom João 6º pela corte de Luís 14, da França. O objeto foi desenhado por André-Charles Boulle e fabricado pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot no fim do século 18, poucos anos antes de ser trazido ao Brasil.

A peça estava abrigada no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde está localizado o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando o local foi invadido por centenas de golpistas.

Os ponteiros e números do relógio foram arrancados e uma estátua que enfeitava o topo da peça foi arrancada.

“O valor dessa obra é inestimável. O cenário é devastador”, disse o senador Randolfe Rodrigues em vídeo publicado no seu perfil do TikTok.

O relógio foi restaurado em 2012, depois de ter sido resgatado de um depósito do governo federal.

Folha Press