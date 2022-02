Conheça alguns dos melhores shoppings de São Paulo

Conhecida por seus prédios grandes, centros comerciais e shoppings gigantescos para oferecer muito lazer para moradores e turistas. Uma viagem para São Paulo tem como garantia um passeio pelo shopping, talvez um cinema, compras e depois um jantar.

Se as suas passagens aéreas para a capital paulista já estão compradas, confira os melhores shoppings que você não pode deixar de conhecer.

Shopping Cidade Jardim

As quatro torres do Shopping Cidade Jardim estão entre os maiores arranha-céus do Brasil e o que mais agrada os visitantes que escolhem passear por esse shopping são as lojas de grifes.

No Cidade Jardim se encontra a única loja da grife francesa Hermès no Brasil, então se roupas de marcas famosas te agrada, esse passeio é ideal para você!

Shopping Pátio Higienópolis

Para quem fica hospedado em hotéis pelo bairro Higienópolis, já tem um lugar perfeito para fazer compras, assistir um filme e aproveitar para comer em restaurantes maravilhosos.

O Shopping Pátio Higienópolis é famoso por sua arquitetura moderna e por um design super sofisticado que agrada os visitantes.

Morumbi Shopping

Suas passagem para São Paulo podem te garantir uma visita ao terceiro maior shopping do estado, o Morumbi Shopping. Esse estabelecimento, abriga cerca de 480 lojas e a maior área de alimentação do Brasil, com os mais diversos restaurantes.

O local também é famoso por promover atrações diferenciadas, como exposições, espaços para crianças e até um parque de diversões com jogos de videogame.

Shopping Eldorado

O Shopping Eldorado é um muito visitado pelos moradores da capital paulista por oferecer muitas opções para as compras, uma grande variedade de restaurantes, cinema, teatro e um espaço chamado KidsZone, totalmente voltado para as crianças.

Exposições famosas também costumam ser abrigadas nesse shopping, então não faltarão atrações para os visitantes.

Como encontrar voos baratos?

Encontrar voos baratos pode garantir uma grande economia para que você possa reservar mais dinheiro para usar em suas visitas aos melhores shoppings de São Paulo, por isso é tão importante saber como procurá-los.

Quem não tem tempo de realizar uma pesquisa grande por passagens pode optar por ativar a notificação para voos em promoção no Google Fligths ou outros sites especializados em comparar preços entre companhias aéreas.

Optar por viajar durante a madrugada também pode render uma boa economia ou então utilizar milhas acumuladas para pagar as passagens.