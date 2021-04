Congresso, Alvorada, STF e outros de Niemeyer são tombados pelo Iphan

As obras de Brasília foram inicialmente aprovadas em 2007 pelo conselho consultivo do Iphan para o tombamento

O Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional anunciou nesta quinta (22) o tombamento em definitivo do conjunto da obra do arquiteto Oscar Niemeyer. De acordo com o Iphan, o conjuntou já era tombado, mas a com a publicação do comunicado de tombamento, o processo é concluído agora com um ato normativo.

São obras de São Paulo, Rio de Janeiro e da cidade fluminense de Niterói, mas a maioria das que foram tombadas fica no Distrito Federal. As obras de Brasília foram inicialmente aprovadas em 2007 pelo conselho consultivo do Iphan para o tombamento. O conjunto arquitetônico da Pampula, em Belo Horizonte, também de Niemeyer, é tombado pelo Iphan desde 1997.

Em São Paulo, foram tombados em definitivo as edificações projetadas por Niemeyer no parque do Ibirapuera –o Palácio das Artes, o Palácio das Nações, o Palácio dos Estados, o Palácio da Indústria, o Palácio da Agricultura e a grande marquise.

No Rio de Janeiro, foram tombados o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba, e a Casa das Canoas.

No Distrito Federal, ficam tombados Congresso Nacional, Palácio da Alvorada, Palácio Jaburu, Quartel General do Exército, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, os blocos ministeriais e anexos, Palácio do Itamaraty e anexos, Palácio da Justiça, Capela Nossa Senhora de Fátima, Casa de Chá, praça dos Três Poderes, o monumento do Pombal, Touring Club do Brasil, Conjunto Cultural da República -Museu da República Honestino Guimarães e Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola–, Espaço Oscar Niemeyer, Conjunto Cultural da Funarte, Memorial dos Povos Indígenas, Memorial JK, Teatro Nacional Cláudio Santoro, Panteão da Liberdade e Democracia Tancredo Neves, Teatro Nacional Cláudio Santoro, Espaço Lúcio Costa e Museu da Cidade.

