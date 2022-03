Confira dicas para acertar na hora de dar um lance em consórcio

Ao fazer um consórcio, você deve esperar pela contemplação para ter acesso à carta de crédito e poder adquirir o bem. Uma das formas de ser contemplado é por meio do sorteio, mas também é possível oferecer lances no consórcio para tentar agilizar essa etapa.

Para que isso funcione, entretanto, é preciso ter estratégia e saber quanto oferecer como antecipação. Desse modo, suas chances de ter o lance vencedor aumentam e você se aproxima de poder usar a carta de crédito.

Na sequência, descubra como acertar na hora de dar um lance em consórcio e descubra quais pontos são os mais importantes!

Faça um planejamento financeiro para juntar dinheiro

O primeiro aspecto que você deve considerar é a necessidade de ter o dinheiro disponível para dar o lance. Em geral, quanto maior for a quantia disponível, maiores são as suas chances de dar um lance vencedor e, assim, antecipar a contemplação.

Portanto, você deve começar elaborando um planejamento financeiro completo. Identifique seus ganhos e gastos e monte um orçamento para entender como seus recursos são distribuídos.

A partir disso, procure por oportunidades de economia. Pense em quais gastos podem ser suprimidos, substituídos ou até eliminados. Em seguida, crie uma meta financeira e economize mensalmente e sempre que puder.

Opte por guardar ao menos uma parte do dinheiro extra que entrar para se somar ao seu “fundo” destinado a dar um lance. Isso pode ser feito, inclusive, antes mesmo de você contratar o consórcio, de modo a estar mais preparado desde o começo e não precisar juntar quando já estiver pagando as parcelas.

Conheça quais são os lances disponíveis em contrato

A segunda etapa envolve conhecer quais são os tipos de lance em consórcio que estão presentes no contrato. Afinal, são três os tipos principais: fixo, livre e embutido.

O lance fixo é aquele determinado pela administradora e corresponde a uma porcentagem da carta de crédito. Todos os consorciados que derem esse lance concorrem em um sorteio à parte, que define a contemplação.

Já o lance livre é definido por cada consorciado. Então, quem der o maior valor tem a chance de obter a contemplação.

O lance embutido, por sua vez, é dado com uma parte do valor da carta de crédito. Ao ser contemplado por ele, você recebe um valor proporcionalmente menor, correspondente ao lance embutido. Porém, todos os consorciados têm o mesmo direito, então há menos chances de você ser contemplado apenas com ele.

Ao entender quais são as condições do contrato, você pode se planejar. Se um consórcio só oferece lance fixo, por exemplo, será necessário juntar os recursos para alcançar o montante.

Verifique regras especiais para obter recursos

Além disso, é necessário conferir regras complementares que podem ser usadas para obter recursos para dar no lance em consórcio. Se você escolher um consórcio imobiliário, pode ser o caso de utilizar o FGTS para complementar o lance, por exemplo.

Porém, isso exige que você atenda às regras da instituição do FGTS, como usar o dinheiro para uma moradia pessoal e em área urbana. Assim, é possível ajustar seus planos adequadamente, se for o caso.

No geral, buscar alternativas que o ajudem a aumentar a oferta dada como lance eleva suas chances de ser contemplado antecipadamente. Logo, vale a pena pesquisar essas questões.

Analise o perfil do grupo e a média de lances

Outro ponto importante para acertar ao dar um lance em consórcio envolve conhecer o comportamento geral do grupo. Confira, por exemplo, qual é a média de lances ofertados ao longo dos meses e quais foram os vencedores.

Você tem o direito de solicitar esses dados à administradora, que precisa agir de modo transparente.

Isso é importante para saber se o montante financeiro que você tem é competitivo o bastante. Do contrário, pode ser interessante retornar ao planejamento para juntar mais recursos e aumentar suas chances de ser contemplado.

Considere as características da época do ano

Como a intenção é dar o maior lance em consórcio para ser contemplado, você também deve analisar as características gerais de cada período do ano. Existem épocas que podem ser mais propícias que outras para dar um lance, já que há menos competição ou há valores menores, por exemplo.

Em geral, o final do ano é um período concorrido, devido ao pagamento de 13º salário e bonificações de alguns profissionais. No começo do ano e nas férias, por outro lado, a tendência é que o orçamento fique comprometido pelas contas — e pode ser uma boa oportunidade para você.

Logo, use os dados coletados dos lances junto à administradora para encontrar os períodos menos movimentados e concorridos. Ao se planejar dessa maneira, você multiplica suas chances de contemplação.

Com essas dicas, agora você sabe como dar lance em consórcio. Desse modo, você pode antecipar sua contemplação e tem a chance de usar sua carta de crédito mais rapidamente.

