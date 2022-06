Conar recomenda alteração em campanha de sanduíches com aroma de picanha e costela no fast-food

Em suas defesas, as empresas afirmam que os anúncios deixavam claro que os produtos tinham apenas o aroma dos ingredientes

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois da repercussão do caso dos sanduíches sem picanha no McDonald’s e sem costela no Burger King, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulagem Publicitária) recomendou a alteração nas campanhas das duas redes.

Na prática, as publicidades já não estão mais sendo veiculadas, mas a formalização consolida o desfecho e serve de exemplo para futuros problemas semelhantes.

Há pouco mais de um mês, as duas gigantes do fast-food se envolveram em polêmica sobre propaganda enganosa por causa da receita de seus sanduíches com aroma e confirmaram que os lanches não tinham as carnes a que faziam referência.

Em suas defesas, as empresas afirmam que os anúncios deixavam claro que os produtos tinham apenas o aroma dos ingredientes.