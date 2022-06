Conab realiza leilão para contratação de frete para transporte de cesta básica

O objetivo é contratar transporte para a remoção de alimentos vinculados ao estoque estratégico, para produção de cestas básicas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irá realizar, nesta quinta-feira (30), um leilão para contratar serviço de frete para transportar cestas básicas.

O objetivo é contratar transporte para a remoção de alimentos vinculados ao estoque estratégico, para produção de cestas básicas. Cada cesta contém 22 kg de alimentos, composta por 4 kg de feijão, 1 lata de óleo, 1 kg de macarrão espaguete comum, 1 kg de fubá ou flocos de milhos, 2 kg de mandioca ou farinha de trigo, 10 kg de arroz tipo 1, 2 kg de açúcar cristal ou mascavo e 1 kg de leite em pó.

O produto encontra-se armazenado em Ananindeua (PA) e deverá ser entregue no município paraense de Novo Progresso.

As empresas interessadas no pregão precisam se cadastrarem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab (Sican). É necessário comprovar que a atividade econômica principal é compatível com o serviço a ser realizado.

A empresa vencedora deve obedecer a Lei n.º 13.703, de 08 de agosto de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, responsabilizando-se pela observância aos preços mínimos estabelecidos pela tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não recaindo sobre a Conab qualquer corresponsabilidade.

Maiores informações acesse o Aviso 23/2022.