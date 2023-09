Como Funciona a Lotofácil? Tudo o que Você Precisa Saber!

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil. Com um nome autoexplicativo, essa modalidade de aposta é conhecida por sua facilidade tanto na hora de jogar quanto na hora de ganhar. Se você é uma daquelas pessoas que preferem uma aposta mais simples e com boas chances de vitória, a Lotofácil é a escolha certa para você.

Neste artigo, vamos explicar em detalhes como funciona a Lotofácil, desde as regras básicas até as probabilidades de ganhar. Continue lendo para tirar todas as suas dúvidas!

Como Funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é um jogo de loteria em que o jogador escolhe entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis. O objetivo é acertar a maior quantidade possível de números sorteados. Quanto mais números o jogador acertar, maior será o prêmio.

Existem diferentes faixas de premiação na Lotofácil, que variam de acordo com a quantidade de números acertados. É possível ganhar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Além disso, existem premiações menores para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números.

O valor da aposta mínima na Lotofácil, com 15 números, é de R$ 3,00.

Quando São Realizados os Sorteios da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20h. Os resultados dos sorteios podem ser encontrados em casas lotéricas e no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Como Jogar na Lotofácil?

Jogar na Lotofácil é muito simples. O jogador deve escolher entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis. Essa escolha pode ser feita de três maneiras diferentes:

Sua escolha : O jogador escolhe pessoalmente os números que deseja apostar, de acordo com seus próprios critérios.

: O jogador escolhe pessoalmente os números que deseja apostar, de acordo com seus próprios critérios. Surpresinha : Nessa opção, os números são escolhidos pelo sistema da loteria ou pelas casas lotéricas, de maneira aleatória. É uma opção ideal para quem não sabe quais números escolher ou prefere deixar tudo nas mãos do acaso.

: Nessa opção, os números são escolhidos pelo sistema da loteria ou pelas casas lotéricas, de maneira aleatória. É uma opção ideal para quem não sabe quais números escolher ou prefere deixar tudo nas mãos do acaso. Teimosinha: Essa opção permite que o jogador repita o mesmo jogo em vários sorteios consecutivos. Após escolher os números, o apostador pode selecionar a quantidade de sorteios em que deseja participar, que pode ser de 3, 6, 12, 18 ou 24.

Qual é a Premiação da Lotofácil?

A premiação da Lotofácil varia de acordo com a quantidade de números acertados e o número de apostas vencedoras. O prêmio máximo é pago para quem acerta os 15 números sorteados, mas também há premiações para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.

O valor total do prêmio é definido a partir da arrecadação do sorteio e é dividido entre os vencedores de cada categoria de acerto. O percentual bruto do prêmio corresponde a 43,35% da arrecadação.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante é distribuído para as demais faixas de prêmios da seguinte forma:

62% entre quem acertar 15 números;

13% entre quem acertar 14 números;

10% se acumulam e são distribuídos para quem acertar 15 números nos concursos de final 0;

15% se acumulam na primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, a distribuição da premiação é a seguinte:

72% entre quem acertar 15 números;

13% entre quem acertar 14 números;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Caso não haja nenhum ganhador, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Probabilidades de Ganhar na Lotofácil

Para calcular a probabilidade de ganhar na Lotofácil, é necessário utilizar uma operação matemática chamada combinação. A combinação é uma técnica de análise combinatória que permite calcular quantas combinações possíveis podem ser feitas a partir de um determinado número de elementos.

No caso da Lotofácil, são 25 números disponíveis e o jogador deve escolher 15. Utilizando a operação de combinação, é possível calcular que existem 3.268.760 combinações possíveis de 15 números a partir de um total de 25. Isso significa que cada apostador que marca 15 números tem uma chance em 3.268.760 de ganhar o prêmio.

Confira na tabela abaixo as probabilidades de ganhar em cada faixa de premiação:

Faixa de Premiação Apostas Simples Probabilidade (1 em) 15 acertos 3.268.760 204.298 14 acertos 21.792 3.027 13 acertos 691 162 12 acertos 59 60 11 acertos 11 6

Como Funciona o Bolão Lotofácil?

O bolão da Lotofácil é uma modalidade de aposta coletiva em que várias pessoas se unem para jogar juntas e aumentar as chances de ganhar. Cada pessoa contribui com uma parte do valor total da aposta, e em caso de premiação, o valor é dividido entre os participantes de acordo com a proporção de cada um na aposta.

Para participar de um bolão da Lotofácil, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Os bolões têm um preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Existem algumas regras específicas para os bolões da Lotofácil:

É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas para apostas compostas por 15 números.

Para apostas compostas por 16 números, é possível ter no mínimo 2 e no máximo 25 cotas.

Para apostas compostas por 17 números, é possível ter no mínimo 2 e no máximo 30 cotas.

Para apostas compostas por 18 números, é possível ter no mínimo 2 e no máximo 35 cotas.

Para apostas compostas por 19 números, é possível ter no mínimo 2 e no máximo 70 cotas.

Para apostas compostas por 20 números, é possível ter no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Em bolões com 15, 16, 17 ou 18 números, é permitido um máximo de 10 apostas por bolão. Já em bolões com 19 números, o máximo é de 6 apostas por bolão, e para bolões com 20 números, apenas 1 aposta é permitida por bolão.

Além disso, é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Como Receber o Prêmio da Lotofácil?

Após conferir seu jogo e descobrir que você é um ganhador da Lotofácil, é importante saber como receber o prêmio. Os procedimentos podem variar de acordo com o valor do prêmio.

Para prêmios de até R$ 2.112,00, basta comparecer a uma unidade lotérica para receber o valor.

Caso o prêmio seja superior a R$ 10.000,00, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete premiado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

É importante lembrar que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Se preferir receber o prêmio em uma agência da Caixa, o titular (ou procurador) indicado no comprovante de aposta deve acessar o Portal Loterias Caixa, escolher a opção “Agência” como local de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e apresentá-lo junto com um documento de identificação em qualquer agência.

Para valores acima de R$ 2.112,00, o apostador precisa obrigatoriamente ir a uma agência da Caixa, portando o comprovante original e um documento de identificação.

Caso opte por receber o prêmio líquido de até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00) pelo Mercado Pago, é possível fazer a solicitação por meio do Portal Loterias Caixa. Vale ressaltar que o resgate de prêmios pelo Mercado Pago será apenas em crédito na conta desse meio de pagamento, sujeito às tarifas e regras do provedor.

Outra opção é gerar um QR Code para cada aposta premiada. Para isso, basta acessar o Portal Loterias Caixa por meio de um dispositivo móvel e seguir as instruções. O QR Code tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica, dispensando a impressão do comprovante.

Lembre-se de preencher o verso do bilhete com seu nome e CPF para garantir que somente você resgate o prêmio.

A Lotofácil é uma loteria fácil de jogar e com boas chances de ganhar. Agora que você sabe como funciona, é só escolher seus números da sorte e torcer para se tornar o próximo milionário. Boa sorte!